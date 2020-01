El Geoparc de la Catalunya Central i el Bages es promocionen a Fitur

El Geoparc de la Catalunya Central i la comarca del Bages són presents aquests dies a Fitur, la fira de referència del sector turístic que se celebra a Madrid. La delegació bagenca hi ha desplaçat el conseller comarcal de Turisme i president del Geoparc de la Catalunya Central, Agustí Comas; el director científic del Geoparc, Ferran Climent; i Eva Méndez, tècnica de Turisme del Consell Comarcal.

La presència del Geoparc a Fitur s'ha canalitzat a través de l'estand de Geoparcs, que s'ha dedicat a promoure el geoturisme com a model de turisme sostenible i respectuós amb el territori. Elsseus representants també han participat en les diverses activitats organitzades per la xarxa de Geoparcs espanyols de la Unesco, com també en trobades i reunions, i s'han mantingut contactes per a possibles futures col·laboracions amb el Geoparc Orígens, l'altre geoparc català que és membre de la xarxa Unesco.

Pel que fa la promoció turística de la comarca del Bages, està representada a l'estand de Catalu-nya sota la marca Paisatges de Barcelona, de la Diputació de Barcelona, i durant la setmana han assistit a la presentació de la metodologia Empreses Biosphere, que distingeix iniciatives de turisme responsable.