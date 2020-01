La festa dels Romeus pacta amb la pluja en una jornada de balls, música i teatre

El dia rúfol d'ahir va ser un teló de fons molt adequat per als patiments dels pelegrins i els romeus

El dia rúfol d'ahir va ser un teló de fons molt adequat per als patiments dels pelegrins i els romeus oscar bayona

Sant Sebastià va obrar ahir dos miracles a Monistrol de Montserrat: durant la festa dels Romeus, es va escenificar un any més la intercessió del màrtir a favor dels vilatans, castigats per una epidèmia de pesta delmadora, però a mig matí ja es va veure clar que faria falta un altre cop de mà del patró de la localitat bagenca perquè la pluja amb la qual va arrencar el cap de setmana no prometia res de bo. Dit i fet, el temps va concedir una treva al migdia i la fira es va celebrar a partir d'aleshores amb tota normalitat. Confiem que la magnanimitat es prorrogui al llarg del dia d'avui, segona i última jornada dels Romeus.

Durant un cap de setmana, Monistrol recula mig mil·leni, es trasllada al segle XVI vestint els carrers amb portals de roca, bales de palla i rams de romaní penjant dels balcons, i reviu una de les fites fundacionals de la seva identitat: el vot de devoció a Sant Sebastià per tal que deslliurés els monistrolencs de l'època d'una terrible passa de pesta que va castigar ferotgement el poble.

La festa proposa per enguany un centenar de representacions de ball, música i teatre protagonitzades per 150 persones. Durant el matí d'ahir totes les que requerien microfonia es van haver d'anul·lar per culpa de l'aigua, una cua molesta però innòcua de la tempesta viscuda durant la setmana arreu del país.

L'assistència de visitants també va ser escassa durant les primeres hores pel mateix motiu, tot i que cap al migdia va començar a millorar el panorama i, si bé el sol va fer el ronso i el cel va mantenir a tothora un to gris decaigut, l'afluència de gent va millorar fins al punt que les cercaviles, les ballades i les posades en escena van tenir un seguiment notable. Els espectadors no van fallar.

Des de primera hora, la plaça de la Font Gran va esdevenir l'epicentre de la festa, amb una corrua de parades de productes diversos que també van patir la minsa presència de públic matinal. «Estic aquí des de les vuit del matí i tinc els peus gelats», explicava dotze hores després un paradista, pregant a la Moreneta que la jornada dominical sigui més propícia als seus interessos.

Escenes com la d' Els joves de la discòrdia, La mort assetja, L'horta hivernal i El mostassaf de Monistrol converteixen els Romeus en una festa en moviment continu a la Font Gran, la plaça de l'Església, el safareig públic, el passeig de la Canaleta i la plaça del Bo-Bo, entre d'altres espais.

Un repertori teatral que ahir va culminar amb les dues funcions d' El miracle. «C0m t'has de veure Monistrol, fins ara gloriosa, tan abatuda i humiliada», va proferir un mossèn des del púlpit de l'església de Sant Pere, culpant els habitants pels seus pecats. Era el punt de partida de l'espectacle de tancament de la jornada, l'escenificació de la redempció orquestrada per les autoritats de l'època.

En una representació que té una durada d'un quart d'hora, es fan presents els motius argumentals de la història del miracle de Sant Sebastià: la pregària demanant ajuda, el control social de l'església, l'inconformisme d'alguns monistrolencs, la devoció al sant i el miracle que tot ho va legitimar, segons conta la llegenda. Avui la festa comença a les 10 h i a les 19h es farà a la Canaleta el nou espectacle de cloenda.