Cardona obre un espai per a nous emprenedors a l'antiga biblioteca

Cardona ja té a punt per obrir portes el nou espai de cotreball ( coworking), que s'ha habilitat aprofitant l'espai de l'antiga biblioteca, al carrer Major, en ple centre històric.

Aquest divendres ja es va fer una sessió adreçada a coworkers que hi estan interessats i dijous que ve, 30 de gener, es farà una jornada de portes obertes perquè tots els cardonins que ho vulguin puguin visitar les noves instal·lacions (serà de 7 de la tarda a 9 del vespre).

El local s'ha batejat amb el nom de La Nova Espai Coworking Cardona, en referència a l'antiga sala de ball que hi havia hagut en aquest espai abans de la biblioteca. Es tracta d'un equipament que permetrà que professionals independents, emprenedors i petites i mitjanes empreses de diferents sectors puguin compartir un mateix espai de treball (tant físic com virtual) per desenvolupar tant els seus projectes professionals com nous projectes conjunts que puguin sorgir a través de l'intercanvi d'experiències.

Després d'aquestes dues sessions, és previst que el nou equipament municipal es posi en funcionament al llarg del mes de febrer.

L'espai disposarà de 12 places. Els usuaris gaudiran de connexió a Internet de fibra òptica i dels subministraments bàsics. El local, que es podrà utilitzar com a domicili social, fiscal i/o comercial de l'empresa, també disposa d'una sala de descans, una zona office, servei de neteja i alarma.



Dues tarifes

La disponibilitat d'aquest servei tindrà dos tipus de modalitats i tarifes: una per a usuaris residents o habituals i una altra per a estudiants. Els usuaris residents tindran taula i cadira fixa 24 hores els 7 dies de la setmana i accés il·limitat a la sala de reunions, amb preferència davant dels estudiants. Durant el primer any, tindran una tarifa rebaixada de 50 euros mensuals, que ascendirà a 65 euros a partir del segon any.

Pel que fa a la modalitat d'estudiants, està pensada per a joves en procés d'incorporació al món laboral que cursin el darrer any de la universitat o d'un cicle formatiu, estiguin preparant el mòdul de síntesi o el treball de final de grau, postgrau, màster o tesi doctoral. La diferència amb la modalitat d'usuari resident és que els estudiants tindran taula i cadira i accés a la sala de reunions segons la disponibilitat del moment. Per això, aquest tipus de places no podran superar les dues persones per anualitat. Per als estudiants, la tarifa serà sempre de 40 euros.

Les persones que hi estiguin interessades poden contactar amb l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona al telèfon 93 869 22 87 o bé al correu electrònic emprenedoria@adlsolcar.cat.

El projecte està impulsat per l'Ajuntament de Cardona a través de l'Agència de Desenvolupament Local de Cardona i Solsona, i ha tingut col·laboració de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i també del Consorci Leader de la Catalunya Central.