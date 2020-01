Sant Fruitós informarà els veïns del nou pressupost i ordenances

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha programat per a dimecres, 29 de gener, una sessió informativa oberta a la ciutadania per explicar les modificacions en les ordenances fiscals que el govern municipal ha previst per a quest any, com també l'aprovació dels pressupostos i en especial les inversions que es volen portar a terme. La convocatòria és a les 8 del vespre al Nexe.

Pel que fa a les ordenances, es posarà èmfasi en la nova ordenança de guals en la seva aplicació per fraccions de temps o d'espai, i quant a les inversions, es destacaran les que es preveuen al pavelló, el casal d'entitats, el museu municipal, la passera de la Rosaleda, o els polígons.