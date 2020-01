Castellbell afronta dos anys i mig d'obres per a la reforma quasi integral de l'ajuntament

Castellbell i el Vilar tindrà completament renovat l'edifici de l'ajuntament a final del 2022. És el temps que es calcula que es trigarà a completar les obres de rehabilitació integral del cos central de l'edifici, que funciona en una situació de provisionalitat des que el 2015 es va esfondrar part de la coberta i va obligar a fer una redistribució d'espais. Ara, el consistori té el finançament i està en condicions per afrontar les obres, que ja ha licitat i preveu poder començar aquesta primavera.

Després de l'esfondrament de part de la coberta de l'edifici ara fa prop de quatre anys, l'Ajuntament ja hi va dur a terme algunes actuacions d'emergència per garantir la seguretat dels treballadors, es va apuntalar la part danyada abans de poder ser reparada, i es van reubicar part de les oficines a la sala de plens, que es va traslladar temporalment al centre cultural Joan Masats. Tanmateix, va quedar pendent una intervenció més en profunditat que també serviran per posar al dia un edifici en què no s'havien fet reformes des dels anys 80 i que havia quedat vell, petit i obsolet. L'actuació ara prevista permetrà «adaptar l'ajuntament a les necessitats actuals» que requereix l'increment que hi ha hagut de personal tècnic i administratiu, com també de noves tecnologies i a criteris de mobilitat que ara no es complien, apunta l'alcaldessa, Montserrat Badia.



Més espai i més modern

Tot plegat obliga a fer una intervenció pràcticament integral de l'edifici que, a banda de refer la coberta, inclou el pati, part de la planta baixa i la planta primera, i també s'habilitarà una nova planta sota teulada que servirà de sala polivalent per a exposicions, xerrades, o per altres activitats. S'instal·larà un ascensor que les connectarà totes. Entre altres coses, l'edifici disposarà de més despatxos i sales per donar cabuda a tot el personal i evitar haver de compartir sales de reunions com fins ara, i en paral·lel, es refarà la instal·lació elèctrica, de calefacció, climatització i ventilació, i s'actualitzaran els sistemes de protecció contra incendis per adaptar-los a la normativa actual. Pel que fa a l'exterior, es recuperarà la façana de pedra que hi havia.

El cost de les obres serà de 761.000 euros, més de la meitat finançats a través de les meses de concertació de la Diputació de Barcelona, mentre que la resta els aportarà l'Ajuntament.

Precisament, la qüestió econòmica ha estat l'escull que ha impedit portar a terme aquestes obres abans, recalca Badia: «Teníem un pla econòmic i financer que legalment no ens deixava generar despesa nova», i no va ser fins a final del mandat que es va poder reconduir la situació i lligar el finançament per afrontar els treballs.



La sala de plens ha d'esperar

Aquests treballs permetran que a partir d'ara l'edifici de l'ajuntament es pugui connectar interiorment amb la resta d'equipaments públics que hi ha al voltant, com són el Casino del Borràs, que també s'està rehabilitant com a espai cultural, i la nova sala de plens que s'ha condicionat a l'antiga biblioteca del carrer de Joan Grau i que ha de substituir la provisional que hi ha a al centre cultural Joan Masats. L'obra ja està acabada i només falta el mobiliari, però el trasllat no es farà fins que no s'acabi la reforma de l'ajuntament per no interferir en les obres que ara s'hauran d'executar.