Compromís proposa canviar el model de recollida de residus de Sant Joan

El grup municipal de Compromís amb Sant Joan, a l'oposició, proposa fer un canvi de model en la recollida de residus al municipi. La formació considera que l'actual sistema amb contenidors «està esgotat» i hi ha hagut un «estancament» del reciclatge. Per aquest motiu, el grup ha elaborat una moció que planteja fer un estudi per a la implantació d'un sistema de recollida alternatiu. La proposta s'havia de debatre al ple d'aquest dijous, però finalment l'equip de govern no l'ha inclosa a l'ordre del dia.

La moció de Compromís aposta per una política municipal integral de residus que faci front a l'emergència climàtica. El portaveu del grup, Albert Marañón, argumenta que per fer-ho «un dels àmbits on hi ha camí per recórrer a escala municipal és el de la gestió de residus i s'ha actuar de manera valenta per reduir els que es generen i incrementar la recollida selectiva».

Segons les dades de l'Agència de Residus de Catalunya, a Sant Joan de Vilatorrada es generen 1,27kg de residus per habitant al dia i el 2018 se'n van recollir de manera selectiva el 48,3%. Per això, Compromís considera que, tot i ser unes xifres superiors a la mitjana catalana, que va ser del 41,7%, «també indiquen un estancament del reciclatge en els darrers anys i ens situen lluny del compliment clar dels percentatges marcats per la UE».

La formació creu que «aquesta situació d'estancament fa necessaris canvis profunds en el model, mesures concretes i valentes que deixin de considerar la recollida selectiva com una qüestió voluntarista». És per això que proposa elaborar en el termini d'un any, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, un estudi exhaustiu de la situació actual de la recollida de residus urbans «que proposi mesures polítiques, fiscals i tècniques sobre el model de gestió, de recollida selectiva i de fiscalitat». Tot plegat, amb l'objectiu de «canviar de model i deixar enrere el de contenidors, que ja està esgotat i no permet fer créixer les dades de recollida selectiva» i apostar per models alternatius que han demostrat la seva eficàcia en municipis de l'entorn, com són el cas del porta a porta o el sistema de contenidors tancats.

La moció també demana elaborar una estratègia municipal de «residu zero» amb la reducció de l'ús de bosses de plàstic i l'eliminació dels envasos d'un sol ús a les festes i actes del municipi. Planteja promoure l'ús de la deixalleria municipal i la mòbil, la implantació de mecanismes d'economia circular a les empreses ubicades al municipi i una oferta estable d'activitats de sensibilització sobre emergència climàtica als centres educatius.

Compromís ja havia registrat aquesta proposta amb la intenció que fos debatuda al ple d'aquest dijous però, segons Marañón, finalment l'alcalde de Sant Joan, Jordi Solernou, no l'ha inclosa a l'ordre del dia al·legant que «vol fer algunes consultes tècniques i econòmiques sobre els acords de la proposta», postposant-la per al proper ple.

D'aquesta manera, el portaveu de Compromís considera que l'alcalde «veta el debat d'una proposta de l'oposició» la qual cosa «s'està convertint en recurrent, triant quines mocions es debaten i quines no». Marañón retreu a Solernou que insisteixi que «vol treballar de manera consensuada i escoltant les propostes de l'oposició, però aleshores veti els debats», un fet que qualifica de «menyspreu» i considera que és una decisió «més política que tècnica».