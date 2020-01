Deu pastisseries del Bages i l'Anoia són reconegudes entre les 50 millors

Un total de 10 pastisseries de les nostres comarques han estat reconegudes entre les 50 millors del 2020 a Catalunya en un acte celebrat a Sant Vicenç dels Horts dins de la tercera Mostra Internacional de Pastisseria. Els guardonats van rebre l'anomenada Fava de Cacau, el premi que reconeix el seu bon treball al capdavant dels seus respectius obradors.

En concret, han estat distingides, del Bages, les pastisseries Can Postres de Sant Vicenç; El Cigne, KKO i Perarnau de Manresa; Pessics d'Artés i Montserrat de Cardona. De l'Anoia n'hi ha tres d'Igualada (Pla, Òscar Pastisser i Targarona) i una de Piera, JM Pastisser.

Aquesta iniciativa busca esdevenir un reconeixement de referència en el món pastisser, a la vegada que la Mostra es troba totalment consolidada com a esdeveniment cabdal del sector anualment. La llista l'ha confeccionada un jurat independent creat i coordinat per un equip de 3 especialistes: Ramon Morató, Marc Balaguer i Josep Sucarrats. Aquests tres professionals s'han encarregat de seleccionar el jurat, que està format per professorat de pastisseria, periodistes especialitzats en gastronomia i pastissers i pastisseres que no disposen d'una pastisseria en propietat perquè resideixen a restaurants, acadèmies, etc. En l'acte de lliurament, l'alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Miguel Comino, va destacar la importància d'uns «guardons que han de servir per valorar públicament la feina i l'altíssim nivell que hi ha darrera de qualsevol elaboració pastissera». Comino va valorar especialment «la feina de les pastisseries que dignifiqueu, arreu del territori, un ofici tan artesà i exigent com el vostre».