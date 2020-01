El govern de Sant Joan estudia canviar el sistema de recollida d'escombraries

L'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, assegura que el govern d'Alternativa per Sant Joan i el PSC ja treballa des de l'inici del mandat per millorar el reciclatge i estudia possibles canvis de model de recollida de residus al municipi, en la línia de la moció que proposa el grup municipal de Compromís amb Sant Joan, a l'oposició, que ahir recollia aquest diari. Segons Solernou no s'ha inclòs la proposta de Compromís a l'ordre del dia del ple de demà perquè «requereix de valoració tècnica i econòmica» per tirar-la endavant i s'ha optat per deixar un marge de temps per estudiar-la i debatre-la al proper ple.

Segons Solernou, al programa d'actuació municipal de l'actual govern ja hi figura la millora de la gestió dels residus. «En som molt conscients i des que vam entrar estem parlant amb la Mancomunitat del Cardener i estem estudiant quina fórmula és la millor», diu. En aquesta línia, ja s'han fet alguns canvis de contenidors i s'estudia el canvi de model de recollida d'escombraries, tenint en compte les característiques del municipi amb una població de prop d'11.000 habitants i molts blocs de pisos. En aquest sentit, reflexiona que «el porta a porta és complicat i estem estudiant si començar per una zona més residencial o fer-ho a tot el municipi», però que han d'analitzar quin és el millor sistema i «no és una cosa que es pugui fer d'avui per demà».

La moció que Compromís amb Sant Joan volia entrar al ple d'aquest dijous proposava elaborar en el termini d'un any, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, un estudi exhaustiu de la situació actual de la recollida de residus urbans amb l'objectiu de «canviar de model i deixar enrere el de contenidors, que ja està esgotat i no permet fer créixer les dades de recollida selectiva» i apostar per models alternatius.

Segons Solernou, el motiu pel qual no ha estat possible incorporar la moció a l'ordre del dia del ple és que «en ella no es proposa un simple pronunciament polític sinó l'adopció d'una sèrie d'acords que impliquen diferents actuacions municipals, algunes de les quals amb indicació d'uns terminis concrets».

En aquest sentit, creu que «prèviament a sotmetre-la a la consideració del ple, cal disposar de la valoració tècnica, jurídica i econòmica, en relació a l'abast concret d'aquestes actuacions» amb l'objectiu de poder assolir «uns acords complibles i evitar aprovar propostes que després siguin inviables de portar a terme». Segons l'alcalde «no hi ha hagut temps material per aquesta valoració prèvia», tenint en compte que la moció es va presentar al registre el dia hàbil anterior al del tancament dels temes del ple.