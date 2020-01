Sant Fruitós rebrà al febrer l'exposició «Controles», sobre prevenció del consum de drogues

Controles? és el títol de l'exposició que té com a objectiu proporcionar informació sobre drogues i treballar els factors de protecció per prevenir-ne el consum, promoure actituds responsables entre els joves treballant habilitats per a la vida, i reflexionar sobre l'estil educatiu dels pares i les mares per prevenir el consum de drogues dels fills i les filles.

Aquesta mostra, adreçada a joves a partir de 12 anys, pares i mares i professionals, es podrà veure del 6 al 24 de febrer a la Biblioteca Municipal en l'horari d'obertura de l'equipament.

Aquesta exposició itinerant de la Diputació de Barcelona ja ha fet parada en més de 70 municipis i ha rebut 38.000 visites.