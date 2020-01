El Bages busca noves empreses per als programes d'excel·lència turística

Bages Turisme busca noves empreses que vulguin acreditar el seu compromís amb el turisme responsable i la promoció turística del territori a través dels programes Punts d'Informació Turística (PIT) i Biosphere. Amb aquest objectiu, el proper 12 de febrer de 9.30 a 11.30 del matí es farà una presentació de la convocatòria 2020 d'aquests programes a totes les empreses que hi estiguin interessades.

En aquesta jornada, s'explicarà què implica formar part d'aquests programes de competitivitat turística i quins són els beneficis i avantatges d'adherir-s'hi. La sessió tindrà lloc al celler Collbaix El Molí, una de les empreses acreditades amb el segell Biosphere. Després de la presentació, es farà una visita al celler i un petit tast d'alguns dels seus vins.

Biosphere és un distintiu de qualitat que reconeix les empreses i els establiments compromesos amb la sostenibilitat. Les empreses acreditades poden gaudir d'un assessorament personalitzat per millorar la seva gestió interna i aconseguir que sigui el màxim d'eficient através de manuals de bones pràctiques. En el cas concret del Bages, acreditar-se amb el segell Biosphere implica també convertir-se en empresa adherida al Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central. Al Bages hi ha uns 25 establiments que disposen d'aquest segell.

El programa Punts d'Informació Turística, per la seva banda, té com a principal objectiu que els equipaments turístics disposin d'informació i coneixements sobre l'oferta turística de la comarca. D'aquesta manera, els clients o visitants d'aquests equipaments saben que hi poden obtenir informació solvent i contrastada sobre el territori i les seves propostes. A la comarca del Bages ja hi ha més d'una setantena de punts PIT, entre els quals hi ha des d'Ajuntaments fins a biblioteques municipals, establiments hotelers i de restauració o empreses de serveis.

La jornada de presentació dels programes PIT i Biosphere és gratuïta però cal que les empreses s'inscriguin a través d'aquest enllaç: http://ow.ly/rNCb50y6KCR