Sant Fruitós farà un homenatge pòstum al jesuïta Lluís Espinal en el seu 88è aniversari

Sant Fruitós de Bages commemorarà aquest diumenge, 2 de febrer, el 88è aniversari del naixement de Lluís Espinal, el jesuïta fruitosenc que va emigrar a Bolívia, on va destacar per la seva labor humanitària, i on va morir torturat i assassinat. L'homenatge d'enguany s'emmarca precisament en l'Any Espinal, que el poble que el va veure néixer dedica a un dels seus fills més il·lustres 40 anys després de la seva mort.

L'acte de diumenge començarà a les 11 amb el descobriment d'una placa en record del jesuïta a l'accés de la Torre dels Batlles, que és la finca on va néixer, i a 3/4 de 12, a l'escola Paidos es projectarà el documental Lluís Espinal, un màrtir incòmode, emès al programa 30 minuts de TV3.

Sant Fruitós va obrir oficialment l'Any Espinal el 13 de desembre passat, i ha programat diverses activitats durant el 2020, entre aquestes la de diumenge. També es pot veure una exposició dedicada al jesuïta al Nexe fins al 8 de febrer.