El Govern preveu una inversió de 105.000 per construir el nou col·lector de salmorres

El pressupost del Govern per aquest 2020 preveu destinar 105.000 per a les obres de construcció del nou col·lector de salmorres, que ha de permetre evacuar fins al mar les aigües salobres resultants de l'activitat minera. El projecte és llargament esperat i fins i tot l'executiu els va declarar com "a prioritaris", ja que la instal·lació actual, de principis dels 90, havia quedat completament obsoleta.

D'acord amb el pressupost s'actuarà al tram que va de Balsareny a Castellgalí, i del Prat fins al mar. Paral·lelament, l'executiu preveu destinar 200.000 euros a l'execució d'una canonada d'impulsió per fer arribar les aigües regenerades de la depuradora de Manresa fins a les instal.lacions d'ICL Ibéria a Súria.

El Govern ja va declarar, el passat mes de desembre, "prioritàries" les dues infraestructures hidràuliques. Si es manté el previst, per tal de minimitzar l'afectació al territori i aprofitar sinergies, la canonada de la depuradora de Manresa a Súria i les obres del tram del col·lector de salmorres entre Cardona i Castellgalí s'executaran simultàniament.