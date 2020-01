El turisme comarcal busca noves empreses per als plans de difusió

Bages Turisme busca noves empreses que vulguin «acreditar el seu compromís amb el turisme responsable» i la promoció del territori a través dels programes Punts d'Informació Turística i Biosphere. Amb aquest objectiu, el 12 de febrer al matí es farà una presentació de la convocatòria 2020 d'aquests programes a totes les empreses que hi estiguin interessades.

En aquesta jornada, s'explicarà què implica formar part d'aquests programes de competitivitat turística i quins són els beneficis i avantatges d'adherir-s'hi. La sessió tindrà lloc al celler Collbaix El Molí, una de les empreses acreditades amb el segell Biosphere. Després de la presentació, es farà una visita al celler i un petit tast d'alguns dels seus vins.

Biosphere és un distintiu de qualitat que reconeix les empreses i els establiments compromesos amb la sostenibilitat. Les empreses acreditades poden gaudir d'un assessorament personalitzat per millorar la seva gestió interna i aconseguir que sigui el màxim d'eficient através de manuals de bones pràctiques.

En el cas concret del Bages, acreditar-se amb el segell Biosphere implica també convertir-se en empresa adherida al Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central. Al Bages hi ha uns 25 establiments que disposen d'aquest segell.

El programa Punts d'Informació Turística té com a principal objectiu que els equipaments turístics disposin d'informació i coneixements sobre l'oferta turística de la comarca. Al Bages ja hi ha més d'una setantena de punts PIT, entre els quals hi ha des d'Ajuntaments fins a biblioteques municipals, establiments hotelers i de restauració o empreses de serveis.

La jornada de presentació dels programes PIT i Biosphere és gratuïta però cal inscripció prèvia.