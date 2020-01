Els comptes de bona part de la comarca de l'Anoia ja són a la regió del Penedès

Els comptes del pressupost del 2020 es presenten distribuïts per les actuals demarcacions, el que suposa que per primera vegada es veuen quines són les inversions per a la nova vegueria del Penedès. De la mateixa manera, les inversions de la comarca de l'Anoia queden ara separades, una part a la demarcació del Penedès (la part de la comarca que s'hi va incorporar) i una altra a la demarcació Catalunya Central (les que corresponen als municipis de l'Alta Segarra, Calaf i el seu entorn).

Entre els diners que es dedicaran a inversions de la comarca de l'Anoia del Penedès, destaca la inversió prevista en diferents obres de millora de la línia de Ferrocar-rils.

I en temes que són més directes d'inversions en ciutats, entre la relacions d'inversions destaquen els diners per a la reconversió de l'Institut Badia i Margarit. Per aquesta obra, hi ha una inversió inicial d'1,8 milions d'euros, que es complementa amb una altra obra d'ampliació dels gimnàs, de 823.000 euros més.

Entre d'altres, també hi ha inversions en maquinària i mobiliari al CAP Rosa del Vents de Santa Margarida de Montbui.