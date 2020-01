Una oportunitat per donar vida a un equipament que mai no ha trobat la seva funció

La posada en marxa del centre d'informació del Geoparc servirà alhora per donar vida i funcionalitat a un equipament promogut fa una dècada per la Generalitat i que ha estat més temps tancat que no pas actiu. El Centre d'Acollida Turística de Sallent es va inaugurar el juliol del 2010 i s'integrava en la xarxa de Punts CAT d'arreu del país, en aquest cas especialitzat en la industrialització i l'obrerisme català, però no mai no va acabar de funcionar. Va ser una aposta del llavors conseller d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat, el manresà Josep Huguet, que va crear una xarxa d'un total de nou centres a tot Catalunya, cadascun dedicat a difondre unes singularitats històriques i turístiques de cada territori.

A Sallent, concretament, es dedicava a la industrialització catalana i l'aparició de l'obrerisme, explicat amb diversos suports, des de plafons fins a un audiovisual. Es completava amb una zona de bar-degustació de productes locals i de proximitat i botiga d'artesania, records i productes gastronòmics. Amb aquesta funció, però, l'espai només va estar actiu tres anys, ja que va tancar portes el 2013. Posteriorment, va funcionar un temps vinculat al turisme i la restauració, amb exposicions permanents i un servei de bar a càrrec d'una empresa privada que en tenia cedida la gestió, però només va durar uns mesos.

El 2017, l'Ajuntament de Sallent hi va portar a terme una intervenció de neteja, actualització i adequació de l'espai i el va obrir per destinar-lo a empreses i entitats que el volguessin llogar per fer-hi activitats puntuals, i és la funció que ha estat complint en els dar-rers anys, tot i que suposa un funcionament molt esporàdic. La regidora Neus Solà va explicar al ple que en el conveni de cessió que s'ha fet es preveu que l'equipament es pugui seguir fent servir també per a aquest ús.