Súria aprova la convocatòria de prestacions socials per al 2020

L'Ajuntament de Súria ha aprovat les convocatòries per sol·licitar l'atorgament de prestacions socials de caràcter econòmic per al 2020, a través de l'àrea de Benestar Social del consistori. La majoria de les línies d'ajut es podran demanar durant tot l'any.

El que s'ha aprovat ara inclou prestacions per necessitats puntuals, urgents i bàsiques a nivell d'alimentació, higiene, roba, calçat, o subministraments bàsics, entre altres; com també els de prevenció i manteniment de la salut i l'atenció sanitària; l'atenció als infants, que inclou ajuts per a l'escolarització de 0 a 3 anys, material, menjador o activitats; o els que fan referència al suport a la integració sociolaboral.

Els terminis restringits afecten els ajuts per convivències en educació infantil i primària i crèdit de síntesi en la secundària, que es poden demanar fins al 7 de febrer; els d'activitats i casals d'estiu i els ajuts per material escolar i llibres es podran demanar del 4 al 15 de maig; i les prestacions per a activitats extraescolars i Infants Súria, del 24 d'agost al 10 de setembre.