Una campanya de micromecenatge per arrencar el projecte

? La impressió del llibre s'autofinança per avançat amb una campanya de micromecenatge, a través d'uns vals que es poden adquirir per 20 euros en diversos punts de venda, bàsicament del Bages, «fins d'aquí a unes tres setmanes», que és quan es calcula que l'editorial Rafael Dalmau posarà els volums a la venda. Llavors costaran 30 euros, per bé que la distribució per tot Catalunya es farà de cara a Sant Jordi amb uns 2.000 exemplars. El que es va presentar dijous era una mostra pràcticament calcada de com serà l'original. Un cop finançades les despeses d'edició, els beneficis seran per a l'Associació Catalana pels Drets Civils.