La Diputació fa costat a la petició de dur la línia R4 fins a l'aeroport

El ple de la Diputació de Barcelona va aprovar una moció en què es dona suport a la proposta de portar la línia de Renfe del Bages (R4) fins a l'aeroport, tal com reclamen els alcaldes dels municipis del Vallès per on passa aquest servei. I que es deixi aparcat, si més no temporalment, el projecte promogut per la conselleria de Territori, anunciat el desembre passat, d'atribuir la prestació del servei d'accés fins al Prat a Ferrocarrils de la Generalitat mitjançant una nova línia de Rodalies que transcorreria per vies de titularitat de l'Estat des de l'estació de Sant Andreu Comtal.

La proposta es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups (PSC, ERC, En Comú Guanyem, Ciutadans i PP), a excepció de Junts per Catalunya (soci de govern dels socialistes en aquest ens), que es va abstenir.

La moció recorda en l'apartat d'antecedents que el 25 de febrer de 2009, l'aleshores Secretari d'Estat de Planificació i Relacions Institucionals del Ministeri de Foment, Víctor Morlán, va presentar el Pla d'Infraestructures Ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008-2015.

Un pla que «abordava la necessitat de reorganitzar l'esquema de serveis, que deriva, entre d'altres, de la limitada capacitat dels túnels ferroviaris que travessen Barcelona», i que aquesta nova ordenació «dibuixava que la línia de tren de Manresa, la R4 en el seu tram nord, arribés a l'aeroport del Prat».

El que la Diputació va acordar és instar al Govern de la Generalitat a recuperar els estudis que van donar forma al Pla de Rodalies que concloïen que la millor proposta era l'ampliació del servei Manresa-Barcelona-Aeroport. En aquest sentit, demanen que procedeixi a redactar el Pla Específic de configuració de serveis de Rodalies, i que aquest «contingui, entre d'altres, els estudis que permetin determinar entre les diferents alternatives, les condicions d'explotació i les necessitats de finançament de la prestació del servei de transport ferroviari a les terminals T1 i T2 de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, i que entre aquestes alternatives hi hagi la de que sigui la R4 nord la que doni aquest servei».

I és en aquesta línia que també exigeixen que mentre no es redacta, es tramita i s'aprova l'esmentat pla, es deixi sense efecte l'acord de Govern de 23 de desembre, pel qual es declara el nou servei ferroviari d'accés a les terminals T1 i T2 de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat com a servei ferroviari de rodalies de Catalunya, es declara de servei públic i se n'atribueix la prestació a FGC.