Un llibre il·lustra el suport als líders independentistes a les portes de les presons

Les mobilitzacions que s'han anant fent davant les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses des que hi estan internats els líders del procés per donar-los suport, s'il·lustraran en un llibre. És una iniciativa de l'artesenc Ramon Creus (conegut com el Tuta), i els manresans Miquel Vilalta i Jordi Preñanosa, que hi aporten part del mig miler de fotos del volum, juntament amb les d'una trentena de persones que també hi han volgut col·laborar. Una finestra al món, que és com s'ha titulat el llibre, es va presentar dijous en un acte que va omplir l'Espai Òmnium de Manresa.

Són fotos d'activitats organitzades entre el 4 de juliol del 2018, en què van començar a arribar a Lledoners els primers presos independentistes des de les presons de Madrid, i fins l'1 de febrer del 2019, en què hi van tornar a ser traslladats pel judici del procés. Són 212 dies «del període de més moviment», recorda Creus, «amb concentracions de fins a 15.000 persones en una sola jornada».

La idea va sorgir a la macrotrobada gegantera d'ara fa un any al pla de Lledoners, on els tres bagencs tot sovint coincidien per participar en els actes i fotografiar-los. «Pràcticament no ens coneixíem», explicava Vilalta a la presentació, però després de tantes trobades «Preñanosa va tenir la pensada d'immortalitzar tot allò d'alguna manera», i es va optar per fer un llibre «amb imatges de tots els actes per deixar constància del moviment que hi ha hagut», afegia Creus, «i també com un exercici per a la memòria històrica, perquè aquest llibre quedarà per a la història». Tanmateix, «això no és cap crònica exhaustiva dels fets, sinó una petita contribució perquè el que ha passat i el que està passant no quedi en l'oblit».



Fotos i ressenyes dels presos

A partir d'aquí es va fer una crida demanant material a la gent, «i hem recollit més de 5.000 fotos i 1.400 vídeos». Se'n va fer una selecció «mirant que quedés el màxim de reflectit tot el que passava fora de les presons, però fugint de personalismes, i sense importar qui fos l'autor», remarca Creus.

El resultat han estat 200 pàgines de fotos sense peus ni firma, i només amb una identificació de la data, l'activitat a què fan referència i qui la va protagonitzar. S'agrupen segons l'entorn de la presó on s'ubiquen, i segons si fan referència a les actuacions de Musica per la Llibertat dels diumenges, a les salutacions diaris de Joan Bona Nit als presos, o a activitats dels voluntaris. La relació d'autors surt al final.

A més, tots els independentistes presos i exiliats han fet una ressenya «en què expressen els sentiments que els generen aquests actes» apuntava Vilalta a la presentació, i que es van intercalant. També hi haurà un codi QR per poder veure vídeos dels actes.

La portada, d'Ariana Design Studio, mostra una cel·la amb barrots trencats «que simbolitzen la força de la gent», explica Creus, i la llum que hi entra permet al pres «poder intuir què passa fora». Una imatge que s'avé amb el títol, extret d'una expressió de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, en referència a la gent que s'aplega davant de Mas d'Enric, on està reclosa, «i a qui va dir que eren la seva finestra al món perquè veia què hi passava a través de les seves fotos».

En la presentació també hi havia Montse Puig, germana de l'exconseller Lluís Puig, exiliat a Brussel·les. Va fer la cloenda l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que va parlar d' Una finestra al món com «el testimoni d'una indignació i un sentiment que s'acumula en tots els que voldríem que aquests presos fossin lliures».