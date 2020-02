Sallent dona l'últim adéu a la regidora Rosa Argelaguet en un multitudinari comiat

Sallent ha acomiadat aquest dissabte al migdia la seva regidora Rosa Argelaguet, que va morir sobtadament dijous després de patir un vessament cerebral, als 61 anys. El poble li ha donat l'últim adéu en una sentida cerimònia que ha fet petita l'església parroquial de Santa Maria, plena a vessar de gent asseguda als bancs, i també molta de dreta als laterals.

Han estat nombrosos els veïns que han volgut acompanyar familiars i amics al funeral, que també ha comptat amb una nodrida presència de polítics i companys de professió amb qui Argelaguet havia compartit hores de feina com a regidora, primer de Manresa i ara Sallent, i també com a directora de l'EPSEM-UPC de Manresa. Entre les autoritats sallentines hi havia des de l'exalcalde Jordi Moltó fins al batlle actual, Oriol Ribalta, i pràcticament tots els regidors del consistori, entre els quals el també exalcalde David Saldoni, visiblement emocionat, que al final de la cerimònia ha dirigit unes emotives paraules a Rosa Argelaguet, amb qui actualment formava equip a l'oposició després d'haver compartit govern uns anys. L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i diversos regidors del consistori manresà també han volgut donar l'últim adéu a Argelaguet.

La vessant pròpiament religiosa de la cerimònia ha estat curta, i durant però després s'ha donat pas als missatges de comiat que familiars i amics li han adreçat entre llàgrimes des de l'altar. Tots han destacat la humanitat, la força de voluntat i l'amabilitat que caracteritzaven Argelaguet, i també el mossèn l'ha descrita com una persona «dialogant, optimista i treballadora» durant l'homilia.

Rosa Argelaguet, doctora en Enginyeria Industrial, estava casada amb el fotògraf sallentí Joan Maria Llenas, i tenia dues filles, la Laia, de 35 anys, que la va fer àvia ara fa quatre anys, i l'Alba, de 29. Era directora de l'EPSEM-UPC de Manresa des del 2014, i durant bona part de la seva vida va combinar la professió amb la política, primer com a regidora de Manresa, on ho va ser del 2003 al 2011, i després de Sallent, on actualment era regidora de Junts per Catalunya, a l'oposició, tot i que del 2011 al 2019 va formar part del govern municipal com a primera tinent d'alcalde del PSC, partit que va abandonar ara fa gairebé tres anys.