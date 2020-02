Sant Fruitós compta tenir fet d'aquí a dos anys el nou complex amb pavelló i escola

Sant Fruitós de Bages vol posar fil a l'agulla per tenir acabat i en funcionament el complex amb el segon pavelló i el futur edifici de l'escola Pla del Puig, ara en mòduls, l'hivern del 2022. Són els càlculs que ha fet l'Ajuntament comptant que el proper mes de juny posarà la primera pedra del pavelló i que abans no s'acabi l'any la Generalitat farà el mateix amb l'edifici de l'escola.

En aquest moment ja hi ha els dos projectes executius fets. El del pavelló espera l'aprovació definitiva, i el de l'escola és a mans del departament d'Ensenyament, que està pendent de demanar la llicència d'obres «però sembla que abans d'acabar l'any tenen la intenció de començar-les», explica l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés. Són dues obres diferents que executaran dues administracions diferents, però que estan lligades «i formaran una sola unitat integrada en un mateix recinte» fins al punt que el projecte de l'escola, que és posterior, ja s'ha fet tenint en compte que funcionalment els dos equipaments siguin una sola peça (vegeu la infografia). I és que el pavelló, amb els seus vestidors i un gimnàs, formarà part de l'escola però podrà ser utilitzat com a equipament municipal fora de l'horari lectiu.



Nous edificis i un nou entorn

El futur complex es construirà a tocar del pavelló actual i al costat d'on ara hi ha els mòduls prefabricats de l'escola, la qual cosa implicarà una intervenció més àmplia a banda de construir els edificis.

A un extrem es construirà el segon pavelló, amb un pressupost d'1,8 milions d'euros. Disposarà de la seva pròpia pista esportiva, que podrà funcionar com a pista única o bé amb un doble ús, a cada meitat. Hi haurà magatzems, vestidors, lavabos, despatxos i un gimnàs amb accés directe des del carrer i amb una part d'escenari per a representacions. I és que, si bé no serà un gimnàs municipal, igual que la resta del pavelló podrà tenir un ús polivalent, apunta l'alcalde. També hi haurà unes graderies laterals.

Just al costat i amb accés directe al pavelló, es construirà l'edifici de l'escola, que costarà uns 3,3 milions d'euros, i que tindrà una part només amb planta baixa i una altra amb primer pis. La planta baixa concentrarà l'àrea de parvulari, amb tres aules i serveis, i també hi haurà administració i direcció, diversos despatxos i seminaris, la sala de l'AMPA, la biblioteca, aules de laboratori i psicomotricitat, i la cuina i el menjador. El primer pis es reservarà als sis cursos de primària, i també hi haurà sales polivalents, seminaris i serveis.

S'ha projectat un edifici lluminós, amb patis interiors, i amb prou marge de reserva per si mai calgués ampliar les aules, ja sigui aprofitant aquests espais buits interiors o pujant un altre pis. A l'exterior, hi haurà una àmplia zona de sauló que servirà de pati, i una altra àrea amb una pista esportiva pavimentada, però en aquest cas descoberta, al quadrant que queda entre el pati i el pavelló, i que construirà la Generalitat juntament amb l'escola.

L'entorn d'aquest futur complex també canviarà. D'una banda, s'obriran dos carrers des del camí de les Brucardes. L'un, entre el pavelló actual i el nou, donarà preferència als vianants, i l'altre anirà en paral·lel, per darrere el pati i la pista esportiva. També es donarà continuïtat al carrer Albéniz, que connectarà amb aquests dos vials, i així es completarà la urbanització de tot el quadrant que delimitarà aquest nou sector de l'escola, el pavelló, i l'espai que ocupen les actuals cargoleres. Aquest darrer són terrenys municipals que quedaran buits amb la desaparició dels mòduls un cop s'hagi construït i entri en funcionament l'edifici de l'escola. S'hi faran aparcaments provisionals.



Més d'una dècada d'espera

«Fa temps que Sant Fruitós espera un edifici per a aquesta escola, i ara el tindrà», apunta l'alcalde.

L'escola Pla del Puig va començar a funcionar el 2007 amb mòduls prefabricats, i l'any passat la Generalitat la va incloure dins el paquet de noves construccions fins al 2023, tot i que en aquest cas serà abans. Si els terminis es compleixen, l'obra del pavelló (que depèn de l'Ajuntament) arrencarà aquest juny i s'acabarà el juliol del 2021, moment en què ja podrà començar a funcionar. Aleshores, ja farà més de mig any que la Generalitat hauria d'estar treballant en l'edifici de la nova escola, amb la idea de poder fer el trasllat dels mòduls al nou emplaçament entre Nadal i febrer del 2022. També s'haurà treballat en la urbanització dels nous vials (ja s'han licitat per un import de 527.117 euros i un termini d'execució de tres mesos), i es deixarà per al final l'adequació dels solars destinats a aparcament, atès que no s'hi podrà fer res fins que no es retirin els mòduls.

Més enllà de les necessitats educatives que cobrirà el nou edifici, Batanés posa en valor el fet que «aquesta serà una de les poques escoles públiques amb gimnàs i pavelló, i això li donarà un plus de cara a activitats esportives, festives o culturals». A més, el seu ús fora de l'horari lectiu «permetrà tenir més joves jugant i tots al municipi», tenint en compte que ara alguns equips s'han d'entrenar a Artés, Sallent o Súria perquè no caben al pavelló vell.