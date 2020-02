Sant Fruitós llueix banderoles per commemorar l'any dedicat a Lluís Espinal

Sant Fruitós de Bages lluirà, durant tot el 2020, 12 banderoles per anunciar l'any d'activitats i homenatges a l'entorn de la figura de Lluís Espinal, el jesuïta fruitosenc que va emigrar a Bolívia, on va destacar per la seva labor humanitària, i on va morir torturat i assassinat. Les banderoles s'han col·locat a les entrades al nucli del municipi per la carretera de Vic, per la rotonda de la C-16, a la plaça Espinal i als accessos de Les Brucardes, Torroella de Baix i de Pineda de Bages. La voluntat del consistori és fer al màxim visible la seva figura.

El poble commemora demà el 88è aniversari del naixement de Lluís Espinal. A les 11 es descobrirà una placa en record del jesuïta a l'accés de la Torre dels Batlles, que és la finca on va néixer, i a 3/4 de 12, a l'escola Paidos es projectarà el documental Lluís Espinal, un màrtir incòmode, emès al programa 30 minuts de TV3.