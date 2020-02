Sant Joan aprova definitivament el pressupost municipal del 2020

L'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, d'Alternativa per Sant Joan i el PSC, va aconseguir aprovar definitivament, en el ple municipal celebrat aquest dijous, el pressupost municipal per al 2020, que també inclou el del Patronat Municipal Assistencial. Totes les al·legacions que havien fet els grups de l'oposició van quedar desestimades gràcies a l'abstenció de Ciutadans, també a l'oposició, i al vot de qualitat de l'alcalde.

La proposta del pressupost municipal va prosperar un cop fetes les resolucions a les al·legacions presentades pels grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya (onze), Compromís amb Sant Joan (vuit) i Junts per Catalunya (una), que van ser desestimades. D'aquesta manera, el pressupost va quedar aprovat definitivament amb els 8 vots a favor de l'equip de govern, una abstenció de Ciutadans i 8 vots en contra de la resta de grups de l'oposició (ERC, Junts per Catalunya i Compromís Amb Sant Joan).

Amb l'empat, el vot de qualitat de l'alcalde preval en la segona votació i, per tant, les al·legacions van quedar desestimades i el pressupost aprovat. L'equip de govern va denegar les al·legacions presentades argumentant motius «polítics i tècnics». Polítics «en aquelles propostes en què es tracta d'una decisió merament de l'equip que governa actualment». A més, segons l'executiu local, «intervenció informa que les al·legacions que són de caràcter polític no estan fonamentades en cap dels motius previstos a l'article 170.2 b) del RD Leg. 2/2004 per poder presentar una al·legació».

Pel que fa als motius tècnics, l'equip de govern defensa que les previsions d'ingressos s'han fet segons els drets reconeguts de l'any 2019. En aquest sentit, l'alcalde del municipi, Jordi Solernou, va manifestar al ple que són «coherents i prudents», i que «no deixen de ser previsions i, per tant, no podem afirmar amb certesa que acabin sent així, però ens hem basat en totes les quantitats d'ingressos que hem rebut durant l'exercici de l'any 2019».

L'equip de govern en minoria va aprovar inicialment el pressupost municipal en el ple del mes de novembre, gràcies a l'abstenció de Ciutadans. La resta de formacions de l'oposició (ERC, Junts per Catalunya i Compromís amb Sant Joan) van abandonar la sessió abans de la votació perquè consideraven que el govern va aprofitar que encara no s'havia fet efectiu el relleu del regidor d'ERC, Jordi Pesarrodona, que havia renunciat al càrrec, per capgirar la majoria i poder aprovar el pressupost per al 2020.

Entre altres aspectes, ERC i Junts per Catalunya consideraven que el pressupost presentava uns ingressos «inflats» i Compromís hi trobava «mancances» principalment centrades en serveis socials. El pressupost de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada puja un total de 9.661.000 euros i el del Patronat 1.435.000.