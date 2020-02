Can Postres · Sant Vicenç de Castellet

Les tradicions locals i el món de la pastisseria van de bracet. Ho sap molt bé el pastisser de Can Postres, Ricard Berenguer. «Per la festa major d'hivern fem les moles de Sant Vicenç, que és un pastís que va idear el meu tiet l'any 1984. A part, em va proposar de crear un pastís per al conegut ball de gitanes, en la commemoració del seu centenari, el 2007, i des de llavors també l'oferim per la Segona Pasqua, que és quan se celebra. Fem dolços que només elaborem nosaltres i els clients se'ls han fet seus», explica Berenguer. El pastisser de Sant Vicenç parla de la importància del pastís en celebracions que la gent, en el futur, sempre recorda.