K.K.O · Manresa

Toni Pladellorens va obrir la pastisseria a Manresa, juntament amb la seva parella, fa 12 anys, quan moltes havien tancat i semblava que el sector no tenia un futur esperançador. Però se n'ha sortit. «Al client li agrada el nostre producte i ha entès el que vam començar a proposar», afegeix el pastisser. Va obrir K.K.O després de ser pastisser durant anys al restaurant Aligué i perquè muntar el seu propi negoci era un repte personal. «Hi ha una part vocacional important, i per aquest motiu no m'importa passar-hi moltes hores», afirma. En néixer en un moment en què el sector s'ha adaptat als nous temps, li ha estat més fàcil afrontar els canvis.