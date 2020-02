Navarcles posa en valor la feina feta pels seus polítics al poble en 40 anys de democràcia

Navarcles va viure ahir una jornada de memòria històrica, de reivindicació, i sobretot de reconeixement a la feina feta al poble des de la reinstauració de la democràcia i als seus protagonistes. La Societat Coral Harmonia (El Coro) i l'Ajuntament,van voler homenatjar els sis alcaldes i els 81 regidors que ha tingut el consistori des del 1979 fins ara –n'hi ha 72 de vius–, en un acte que va aplegar bona part dels polítics locals d'abans i d'ara al teatre auditori.

Els exalcaldes Josep Maria Carrillo (1979-1983), Secundí Soldevila (1983-1995), Albert Brunet (1995-2003 i 2007-2010), Maria Carme Alòs (2003-2007), Llorenç Ferrer (2010-2019) i l'alcalde actual, Josep Maria Feliu, van ser la cara visible d'un homenatge que el Coro va fer extensiu «a totes les persones que heu treballat al llarg d'aquests 40 anys per transformar Navarcles», i va voler posar èmfasi en el primer consistori democràtic, sorgit l'abril del 1979, «en què calia valentia i unes conviccions fortes en uns moments d'incertesa». Es va anomenar un per un els 14 membres que va tenir el primer Ajuntament, entre els quals l'aleshores alcalde Carrillo i també Soldevila i Ferrer. A tots, si hi eren, se'ls va demanar que pugessin a l'escenari, ells mateixos o familiars en representació seva, atès que n'hi ha sis que són morts.

El Coro, «escola» de polítics

El Coro, fundat el 1904, és l'entitat més antiga de Navarcles, i ben aviat es va convertir en una «escola de la democràcia», segons apuntava ahir el seu actual president (i regidor del primer ajuntament democràtic), Valentí Oliveras. I és que el Coro va ser un espai de debat i reflexió ja durant la dictadura, i més obertament amb la mort de Franco, fins al punt que «d'aquella escola en va sorgir bona part dels dirigents polítics» que ha tingut el poble. D'aquí ve que s'erigís com l'entitat que ha volgut homenatjar els polítics del poble.

Els sis protagonistes van recordar el seu pas pel consistori, i van destacar la transformació que ha viscut el poble tot i les dificultats que envolten la política local. «Vam entrar a l'Ajuntament sense saber-ne, però amb il·lusió i amb ganes de canviar coses», apuntava Carrillo, emocionat «de veure que hi ha hagut bona entesa entre els successius ajuntaments malgrat haver-hi punts de vista diferents».

Soldevila va destacar la tasca dels regidors i de les entitats, i va posar en relleu el treball d'anys anteriors perquè, encara que fos en plena dictadura, «amb la seva feina van fer que Navarcles fos un poble capdavanter a la comarca». Com ell, Brunet també va lloar la feina feta anys anteriors, «de gent que va treballar pel bé del poble», convençut que «van fer tot el que van poder en plena dictadura, perquè estimaven Navarcles».

El 45 de peu de Jordi Pujol

Al seu torn, Maria Carme Alòs va centrar part del discurs a recordar anècdotes dels seus 20 anys a l'Ajuntament. Va explicar que durant els aiguats del 94 el poble va rebre el llavors president Jordi Pujol, i Alòs, com a regidora, va facilitar-li unes botes. «Pensant que era baixet, li vaig comprar un 40», i quan se les va intentar posar «em va dir que feia un 45!».

Alòs ha estat la primera i única alcaldessa de Navarcles, i per això va animar «totes les dones» a encapçalar les llistes dels partits.

Per la seva banda, Llorenç Ferrer va dir que la instauració de la democràcia va permetre «el sorgiment d'una nova generació tan il·lusionada per canviar les coses que, allà on va ser escoltada, ho va poder fer, i Navarcles n'és un cas». Tanmateix, «hi ha coses que no marxen prou bé», amb referència a la «manca de corresponsabilitat» que diu que tot sovint hi ha en l'àmbit social. «Hem dit a la gent que els ajuntaments tenim la solució a tot, i no és cert, els recursos són escassos, s'han de repartir, i a vegades convé que tothom s'arremangui».

Feliu, que tot just fa mig any que és alcalde, va ser l'últim de parlar, i va lloar la feina feta pels seus predecessors. Ara que és al govern «sabem des de dins com costa de tirar endavant», però va manifestar la voluntat de «créixer per fer un Navarcles viu i participatiu».

L'acte, que va tenir actuacions de la coral Ginesta i de la violoncel·lista Anna Costa, va acabar amb El cant de la senyera i Els segadors, i amb una foto conjunta. Abans, es va recordar els 9 regidors ja traspassats.