Pastisseria Montserrat · Cardona

La Isabel, la Montse i l'Empar Rubio són tres les germanes que estan al peu del canó de la pastisseria Montserrat, i que va obrir el pare de les actuals propietàries l'any 1980. «Nosaltres ens centrem en la pastisseria catalana de tota la vida. És la clau del nostre èxit, i per aquest motiu, per la fidelitat a la tradició dels dolços, venen clients d'altres municipis, i no només de Cardona», explica Empar Rubio. Un dels productes més tradicionals que venen a l'establiment és, precisament, el Totxo, un torró típic i singular de Cardona. De fet, assegura que les festivitats i els caps de setmana són el pal de paller d'aquest negoci, que va aixecar la persiana fa 40 anys.