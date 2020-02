Pessics · Artés

Vinculem molt sovint els dolços amb excessos, però a la pastisseria Pessics d'Artés fomenten, precisament, «l'alimentació conscient i saludable», tal com diu una de les responsables de l'establiment, Ariadna Soler. «No carreguem de sucres els pastissos. Fem servir farines ecològiques i el que elaborem no té gluten», explica Soler, que va obrir el negoci fa quatre anys. «Fa un any ens vam traslladar al mig del poble perquè necessitàvem un local més gran. La nostra proposta ha agradat i tenim clients que són d'altres municipis», explica. Una de les elaboracions que fan en aquest establiment són els pessics, un dolç que es fa a partir d'una galeta.