Sant Mateu rep un estudi per adequar un espai de la rectoria de Valls de Torroella

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages el projecte d'adequació del local situat als baixos de la rectoria de Valls de Torroella. L'estudi s'ha fet davant la necessitat de disposar d'un espai adequat per desenvolupar-ih activitats socials i culturals en aquest nucli del municipi. L'objectiu d'aquest treball és estudiar la possible inversió a realitzar en l'adequació d'aquest espai de cara a la signatura d'un conveni de cessió d'ús amb el bisbat de Solsona, propietari del local. L'Ajuntament ha demanat autorització en diverses ocasions per utilitzar l'espai, però actualment la sala no està en les condicions adients per fer-hi aquest tipus d'activitats.

L'estudi planteja dues opcions de millora del local de la rectoria per adaptar-lo als nous usos, mantenint un espai per a la rectoria i donant compliment a la normativa vigent. Aquest estudi proposa actuacions per un valor de 121.500 euros.