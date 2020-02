Balsareny reforçarà la seguretat pels Traginers amb noves mesures i un canvi de recorregut

La Festa dels Traginers de Balsareny, que se celebrarà del 14 al 16 de febrer, canviarà el recorregut de les cavalcades i extremarà les mesures de seguretat tant pel públic com per garantir el màxim el benestar dels animals. L'any passat una persona va resultar ferida greu després de ser envestida per una mula durant la cercavila de diumenge.

La comissió organitzadora ha optat enguany per treure les cavalcades del casc antic, tant la jove de dissabte com la dels traginers de diumenge, amb l'objectiu d'evitar carrers estrets i amb pendent i els girs complicats. «Potser perdrem vistositat, però la seguretat passa per davant», apunta un dels membres de la junta que s'ha encarregat del disseny del nou recorregut, Jordi Santasusana. D'aquesta manera es vol donar un major compliment a les recomanacions de la Generalitat relatives a les festes dels Tres Tombs, i es reforcen algunes mesures a partir de la revisió que s'ha fet a nivell local del Pla d'Autoprotecció, explica Santasusana.

Això vol dir que les cavalcades d'enguany transcorreran per carrers més amples i plans, amb mobiliari urbà i amb voreres, la qual cosa permetrà definir millor la separació entre el públic i els animals amb els carruatges, tenint en compte que bona part dels carrers del casc antic són de plataforma única.

La benedicció, al carrer Travessera

La sortida serà com sempre, des de la rotonda on s'entrecreuen el carrer Carrilet i la carretera de Moià, que és per on enfilarà la cavalcada fins a la carretera de Manresa. Un cop allà, es faran dues voltes al quadrant que formen les carreteres de Manresa i Berga i el carrer Travessera, limitat als dos extrems pels carrers Barcelona i de la Costeta (a la Cavalcada Jove es farà una única volta).

Com que s'eviten els carrers del centre, la benedicció que es feia davant l'església ara es traslladarà de lloc, i es farà durant la primera volta davant la Torrada del Traginer del carrer Travessera, a l'alçada de l'antiga parada de busos.

Més enllà dels canvis de recorregut, enguany s'extremarà la seguretat amb noves mesures o reforçant-ne d'altres que ja hi havia. En aquest sentit, els membres de la comissió encarregats de la seguretat aniran per primer cop identificats amb un mocador de quadres morats i negres al coll, i portaran emissores per comunicar-se entre ells i amb un cap d'emergències que es coordinarà amb els cossos policials i el personal mèdic. També es reforçarà la vigilància, i s'incrementaran els rètols informatius sobre mesures de seguretat.

La desfilada de diumenge preveu prop d'un centenar d'animals i carruatges de mida diversa

La Festa dels Traginers d'enguany preveu igualar la participació que ha tingut en les darreres edicions a la cavalcada de diumenge, amb prop d'un centenar d'animals i carros, comptant la comitiva del casament i els traginers que transportaran estris i productes amb carros i carruatges de mida diversa. La Cavalcada Jove de dissabte serà més reduïda, però preveu una vintena de traginers i carros petits, a banda de l'actuació de grups folklòrics.

Més enllà de les cavalcades, la festa arrencarà amb una prèvia per als escolars el dijous 13 de febrer, que consistirà en una classe d'equitació etològica a càrrec de Susanne Lenk. Divendres i dissabte se seguirà el programa habitual, amb els correfocs infantil i gran, la Cavalcada Jove, concerts, o la Ruta del Traginer. Diumenge, el plat fort serà la cavalcada del matí, però en la línia dels darrers anys es potenciarà el mercat del traginer, que també funcionarà a la tarda, i les curses al castell.