El cinema és el fil conductor de la Festa Major de Navarcles

Navarcles es transformarà en «un poble de pel·lícula» per celebrar la Festa Major d'Hivern. El cinema centra bona part del programa de la festa, que ha repartit els actes entre tots els caps de setmana del mes de febrer. La programació, que creix en activitats, presenta novetats, sense deixar de banda els actes que ja han esdevingut tradicionals, com La Febrada o la Mostra d'Artistes Navarclins.

El canvi de format s'ha fet, segons la regidora responsable, Nereida Berruezo, «amb la idea d'esponjar totes les activitats perquè no se solapin, tenint en compte que aquest any han crescut perquè hi ha més entitats que hi participen» i que aquest mes hi ha altres activitats com el carnaval.

El fil conductor del programa de Festa Major d'enguany serà 'Navarcles, un poble de pel·lícula' . Al seu voltant giraran molts dels actes, com la tradicional obra de teatre de La Febrada, que amb un clar to d'humor relata com un grup de navarclins busquen protagonisme davant la imminent arribada d'una coneguda directora de cinema que vol rodar, a Sant Benet de Bages, un capítol de la sèrie 'Bandolers' dedicat al llegendari i popular Capablanca. Escrita per Joan Antoni Fernández, dirigida per Sebastià Puig i organitzada pel Grup de Teatre de Navarcles, porta per títol 'El bandoler Capablanca fa nit a Sant Benet' i es podrà veure el 14 de febrer, festivitat de Sant Valentí, el 15 i el 16.

Dins l'òrbita del cinema també s'ha programat un taller de vídeo amb mòbil adreçat a joves que vulguin crear la seva pròpia pel·lícula, un maridatge de cerveses i pel·lícules, un Ral·li Fotogràfic enfocat al cinema, una sessió de contes de pel·lícula i el col·loqui sobre 'El Cineclub Navarclí', un acte de memòria històrica en què els artífexs d'aquesta entitat explicaran la tasca que van dur a terme durant la dictadura.

El programa presenta novetats sense tocar la columna vertebral d'una Festa Major que s'ha anat forjant amb els anys. Així, a banda de La Febrada, hi ha altres actes que ja han esdevingut tradicionals, com la 30a Mostra Artística Marcel·lí Monrós d'artistes navarclins, que el GrupArt inaugurarà dissabte vinent, o la 38a Trobada de Gegants del diumenge 16 de febrer. Al seu costat, conviuran noves propostes, com l'Escudellada Popular de diumenge 16 o l'espectacle de circ 'El viatge al país dels blancs', que es farà divendres 21 i que retrata, amb humor gestual, el drama dels refugiats.

Durant el mes de febrer també es durà a terme la 4a Plantada de Cirerers, el 40è Aplec de la Sardana, la 25a Ruta dels Senders o la 52a Proclamació de la Pubilla i l'Hereu de Navarcles, que es farà dissabte 29 al migdia, just abans que, a la tarda, arrenqui el Carnavarcles 2020.