El PSC reclama que el pressupost del Govern prevegi desdoblar la C-55

El Partit dels Socialistes (PSC) a la Catalunya Central considera «inacceptables» els pressupostos que ha plantejat i aprovat el Govern de la Generalitat per al Bages, Berguedà i Solsonès (pendents de rebre el llum verd del Parlament). Ho argumenta pel fet que no hi consten diferents inversions, sobretot en l'àmbit de les infraestructures viàries i els equipaments educatius, que considera ineludibles i que, en alguns casos, «són compromisos que han estat anunciats, plantejats i comunicats a alcaldes, Consells Comarcals i Consells d'Alcaldes». Compromisos que, subratllen els socialistes, vistos els pressupostos «han quedat en paper mullat, una vegada es constata la seva inexistència».

Davant d'aquest disconformitat, el PSC de la Catalunya Central ha anunciat i concretat que ha presentat diverses esmenes tramitades per la diputada Marta Moreta. Una de les més rellevants, per l'envergadura dela demanda, és que presentarà una proposta de resolució perquè s'aprovi una partida específica per dur a terme el desdoblament del tram sud de la carretera C-55, entre Manresa i el túnel de Bogunyà.

Cal recordar que el desdoblament del tram sud de la C-55 entre Manresa i Castellbell té el projecte redactat des de fa cinc anys. El 2007 se'n va presentar un estudi previ de traçat, i el 2011 se'n va adjudicar la redacció dividit en tres trams a tres empreses diferents, i se'n van pagar més de dos milions d'euros. En total, el projecte abastava un recorregut d'uns 12 quilòmetres, que van des del nus del Guix fins a la connexió amb la carretera C-58, després del túnel de Bogunyà.

Segons aquests documents executius, que es van completar entre el 2013 i el 2015, el tram amb un pressupost més elevat és el de Sant Vicenç a Manresa, amb un total de 63.241.989 euros. El segon és el que estaria situat en el terme municipal de la capital del Bages (des dels Comtals fins al Guix), amb un pressupost fixat en aquell moment en 38.286.053 euros. I el tercer és el tram de Sant Vicenç a Castellbell, amb un cost calculat de 13.892.860 euros (tots amb IVA inclòs). Sumats els tres trams, doncs, dóna un pressupost global per desdoblar la C-55 des de Castellbell fins a Manresa de 115.420.902 euros. Amb l'actualització a l'alça pels anys transcorreguts des que es van redactar els projectes, el cost se situaria ara en aproximadament 120 milions.

El novembre de l'any passat, el ple de l'Ajuntament de Castellbell (un dels directament afectats per aquesta carretera i governat pel PSC), va aprovar una moció per unanimitat en què ja es demanava que el Parlament tirés endavant una Proposta de Resolució, prèvia reunió amb els grups parlamentaris, per aprovar el desdoblament de la C-55 i que es proposés la seva inclusió en el pressupost de la Generalitat com a inversió prioritària.

També en l'àmbit de les connexions per carretera, els socialistes han presentat una esmena perquè el pressupost prevegi una partida de 4,5 milions d'euros per a l'ampliació de la C-16 des de Berga fins a Bagà, que inclou una part de desdoblament i una altra amb un carril reversible. Tal i com va explicar aquest diari (vegeu edició de dissabte), el Govern assegura que manté l'aposta per materialitzar aquest projecte, però argumenta que l'obra no s'ha inclòs perquè s'han de resoldre les al·legacions i no es podrà licitar aquest any. També reclama inversions per a la millora de les carreteres de Montmajor a Navès (C-26), i entre La Pobla de Lillet i Coll de Merola (B-402).



Edificis pendents d'escoles i l'Hospital de Berga

A banda de les relacionades amb infraestructures viàries, el PSC a la Catalunya Central reclama sobretot en les seves esmenes la previsió pressupostària de diversos edificis que encara hi ha pendents de centres educatius que des del seu inici estan emplaçats en ubicacions provisionals. En el cas del Bages, es planteja la inclusió de sengles partides de 4 milions d'euros per a la construcció de dues escoles de Manresa, la nova Valldaura i la nova Flama, perquè en tots els casos considera que hi ha precarietat i que les instal.lacions «no s'han adaptat a les necessitats del centre ni de l'alumnat».

També es demana la mateixa quantia per a la construcció dels edificis definitius de dos instituts que estan en funcionament des de fa anys: el Bages Sud, situat a Castellbell i el Vilar i que està ubicat en barracons, i el Cardener de Sant Joan de Vilatorrada, que ocupa l'immoble de l'antiga escola Joncadella. A més, tot i que n' especifiquen una quantia, els socialistes presenten una esmena perquè el pressupost prevegi la cessió ja compromesa de la gestió de l'Hospital Sant Bernabé de Berga a la Generalitat.

També per a aquesta comarca el PSC demana una partida per a la construcció de l'estació d'autobusos de Berga, i una altra per a la realització de la fase final de la restauració del monestir romànic de la Portella, a La Quar.

Els socialistes aporten una comparativa amb la que afirmen que, en relació al del 2010, aquest pressupost preveu una inversió el 45% inferior en el cas del Bages, i el 53% en el cas del Berguedà.