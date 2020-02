El col·legi Sant Josep de Navàs opta al Premi Europeu de la Prevenció de Residus

El col·legi Sant Josep de Navàs forma part d'una de les cinc candidatures catalanes que optaran a l'XI Premi Europeu de la Prevenció de Residus, que es donarà a conèixer en una cerimònia el proper 2 de juny a Brussel·les. El premi, que consta de cinc apartats, distingirà el millor projecte en cada un relatiu a les activitats organitzades durant l'onzena Setmana Europea de la Prevenció de Residus, celebrada del 16 al 24 de novembre passat. Hi ha cridades a participar-hi un total de 16.570 activitats realitzades en la passada edició en 40 regions d'arreu d'Europa. L'any passat ja es va endur el premi juntament amb l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

Els projectes catalans han estat proposats per l'Agència de Residus de Catalunya, i el de Navàs figura en la categoria de Cooperació entre Regions. Es tracta de la proposta «Let's celebrate a zero waste Christmas», que el col·legi Sant Josep de Navàs va crear amb cinc altres escoles de Finlàndia, Itàlia, França, Romania i Bulgària, amb l'objectiu de fomentar un Nadal més sostenible, d'acord amb els objectius de Desenvolupament Sostenible 2030. Cada escola va redissenyar un objecte nadalenc, des de l'arbre i les decoracions, fins a la taula i els menús nadalencs, el calendari d'advent, el pessebre, o els regals. Totes van compartir les idees i els resultats amb un vídeo comú protagonitzat per un follet que es passeja per cada escola explicant com celebrar un Nadal sense residus.

L'Agència de Residus de Catalunya ha fet la selecció tenint en compte la relació de les activitats realitzades segons els eixos de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR), l'originalitat de la proposta, el seu caràcter innovador, l'adaptabilitat a d'altres contextos regionals o locals, la mobilització del públic objectiu i la durada.

Pel que fa a la resta de candidatures catalanes, l'Institut Català de la Salut, pel Centre d'Atenció Primària (CAP) de Castelldefels optarà en la categoria d'Administracions; la Fundació Espigoladors ho farà en l'apartat d'Associacions; el CEIP Artur Martorell de Badalona en el d'Institucions escolars; i KH Lloreda aspirarà a la categoria d'Empresa.