Edificis pendents d'escoles i la cessió de l'hospital de Berga focalitzen la resta d'esmenes

A banda de les relacionades amb infraestructures viàries, el PSC a la Catalunya Central reclama sobretot en les seves esmenes la previsió pressupostària de diversos edificis que encara hi ha pendents de centres educatius que des del seu inici estan emplaçats en ubicacions provisionals. En el cas del Bages, es planteja la inclusió de sengles partides de 4 milions d'euros per a la construcció de dues escoles de Manresa, la nova Valldaura i la nova Flama, perquè en tots els casos considera que hi ha precarietat i que les instal.lacions «no s'han adaptat a les necessitats del centre ni de l'alumnat». També es demana la mateixa quantitat per a la construcció dels edificis definitius de dos instituts que estan en funcionament des de fa anys: el Bages Sud, situat a Castellbell i el Vilar i que està ubicat en barracons, i el Cardener de Sant Joan de Vilatorrada, que ocupa l'immoble de l'antiga escola Joncadella. A més, tot i que no especifiquen una quantitat, els socialistes presenten una esmena perquè el pressupost prevegi la cessió ja compromesa de la gestió de l'Hospital Sant Bernabé de Berga a la Generalitat.

També per a aquesta comarca el PSC demana una partida per a la construcció de l'estació d'autobusos de Berga, i una altra per a la realització de la fase final de la restauració del monestir romànic de la Portella, a la Quar.

Els socialistes aporten una comparativa amb la qual afirmen que, amb relació al del 2010, el pressupost preveu una inversió el 45% inferior en el cas del Bages, i el 53% en el cas del Berguedà.