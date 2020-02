Sant Joan endarrereix el Carnaval per la coincidència amb el pont de la Llum

Sant Joan s'afegirà enguany als municipis de casa nostra que celebren Carnestoltes regansers. És a dir, una setmana més tard del que marca el calendari natural. En concret, enguany la població muntarà la rua i la resta d'activitats complementàries el 29 de febrer. Un canvi que, segons han explicat fonts municipals, va ser acordat amb el Consell Escolar Municipal i que està motivat pel fet que la data oficial del Carnaval d'enguany (s'escau el cap de setmana del 22 i 23 febrer) coincideix amb el pont de les Festes de la Llum de Manresa (que és el divendres 21).

L'organització ha posat en relleu que en aquesta nova edició s'aposta per «conservar l'essència de carnestoltes familiar» de la celebració a Sant Joan, a la vegada que, a banda del canvi de dates, s'incorporen algunes novetats que amplien una programació «que pretén satisfer a tots els públics».

Una d'aquestes novetats és que s'incorpora a la celebració de la rua una nova categoria de comparses, l'escolar, que també serà premiada juntament amb la resta que són ja habituals: la de grup, la familiar, la infantil, la del millor xou i l'anomenat Premi Vilaxorrada.

La creació d'aquesta nova categoria ve motivada, segons les mateixes fonts, «després de constatar com any rere any la participació de la comunitat educativa del municipi al carnestoltes ha anat adquirint més força».

També cal destacar que s'afegeixen noves entitats com a col·laboradores: l'associació Vilatorrats Grup i l'associació Esplai Lairet. Aquestes entitats se sumen així a l'associació teatral Minairons, que és la que ja porta més d'una desena d'edicions fent-se càrrec de l'animació que acompanya el Rei Carnestoltes.

El Carnaval de Sant Joan de Vilatorrada incorpora també en aquesta propera edició, gràcies a aquestes col·laboracions, un nou espai de festa. Serà la Sala Cal Gallifa, que acollirà a partir de les 8 del vespre una botifarrada popular a càrrec de l'associació Vilatorrats Grup, qui també s'encarrega de l'organització del Concert de Carnestoltes on actuarà per primera vegada al municipi el grup surienc Shumbia. Aquest concert, gratuït, finalitzarà amb una sessió del santjoanenc Gami DJ.

La inscripció de comparses ja està obert i es pot fer a la biblioteca Cal Gallifa, a l'Ajuntament o per correu electrònic a la direcció boschfm@santjoanvilatorrada.cat.