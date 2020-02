Artés acull la primera trobada de l'any del Consell d'Infants del Bages

El ple del Consell d'Infants del Bages ha estrenat el 2020 amb una primera trobada a Artés. Una seixantena de nens i nenes dels Consells d'Artés, Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor, Balsareny, el Pont de Vilomara, Sallent i Sant Fruitós de Bages han participat en la trobada. Aquest any, des del Consell Comarcal del Bages s'ha fixat com a objectiu principal conèixer i valorar l'entorn més proper a través del civisme, fomentant l'estima i el altres valors que l'acompanyen, com són el respecte, la convivència, la cura, la sostenibilitat, l'autoestima, la cohesió i la inclusió, entre d'altres.