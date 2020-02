Un particular planteja fer un hotel de 50 habitacions en una finca als afores de Mura

Un veí de Terrassa vol impulsar la construcció d'un hotel «d'entre tres i quatre estrelles» de categoria i de 50 habitacions en una finca de la seva propietat als afores de Mura, on actualment no n'hi ha cap. El promotor, Agustí Alcaraz, espera ara el vistiplau de l'Ajuntament, a qui ja ha fet arribar la proposta perquè l'estudiï.

La parcel·la en qüestió és dins el Pla Especial de Ca l'Arola, on hi ha una finca catalogada d'interès, però l'hotel es construiria a l'extrem oposat, a tocar del vial que enllaça amb la carretera de Talamanca (vegeu la infografia). Són 3.085 metres quadrats que Alcaraz va adquirir ara fa 20 anys, i l'edifici n'ocuparia 2.650, que són de sòl urbanitzable. Els 435 restants no descarta destinar-los a una zona enjardinada amb piscina per als clients de l'hotel.

Per ara, el promotor encara no té cap projecte fet, però calcula que la construcció de l'hotel amb aparcament inclòs podria costar uns 5 milions d'euros, a partir d'un estudi previ que ha disse-nyat. La proposta preveu una àrea d'aparcament de 2.000 metres quadrats, amb 64 places soterrades i 20 més a l'exterior. També preveu una primera planta amb recepció, un vestíbul, el bar-restaurant, una sala de conferències i serveis, i un primer pis també amb serveis i amb les 50 habitacions, totes dobles. Finalment, hi hauria un àtic (de 1.620 metres quadrats com la resta de plantes), «amb un jardí i amb vistes al Montcau», tenint en compte que la finca és situada en una part elevada als afores del nucli urbà «i on a l'estiu també es podrien fer actuacions musicals o altres activitats», apunta Alcaraz.



Un turisme familiar i cultural

La idea del promotor, que assegura que ja disposa d'inversors que estarien interessats en el projecte, és construir un hotel per a un turista de caire familiar, si bé també promouria convenis amb universitats i empreses per portar clients interessats a estudiar i visitar els jaciments paleontològics i «la geologia única» que hi ha a l'entorn de Mura, les valls del Montcau i el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, a banda del patrimoni vitivinícola de les antigues tines de vi que encara es conserva a la zona.

Alcaraz està convençut que un projecte com aquest «portaria diners al poble i també a l'Ajuntament», com a negoci que suposaria una font d'ingressos en impostos, a banda dels llocs de treball que pot generar. A més, diu que ajudaria a desestacionalitzar el turisme «amb una clientela d'un cert nivell cultural i econòmic».

Confia que govern i oposició s'avindran a desenvolupar la part del Pla Especial de Ca l'Arola afectada pel projecte «sense que això generi cap conflicte d'interessos».