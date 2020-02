Súria aprova el pressupost per al 2020, subjecte al Pla Econòmic i Financer

Súria tindrà un pressupost de 7.457.952 euros per al 2020. Els comptes s'han aprovat en el darrer ple amb 7 vots a favor de la coalició de govern entre el PSC i GIIS, 4 en contra d'ERC i JxS, i l'abstenció dels dos regidors d'aiS.

Es tracta d'un pressupost basat en criteris de prudència, contenció i austeritat, i que s'ha elaborat tenint en compte l'obligació legal de complir els objectius d'estabilitat pressupostària i la regla de la despesa i sostenibilitat financera, després de l'aprovació del Pla Econòmic Financer en el ple municipal ordinari del passat 26 de setembre. L'aplicació d'aquest Pla Econòmic Financer és una conseqüència del trencament de l'estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa en la liquidació del pressupost municipal de 2018.

Dins d'aquest context de contenció, el capítiol d'inversions puja a 1.539.647 euros, distribuïts bàsicament en quatre grans partides. La major part es destinarà a la modernització dels polígons industrials, per a la qual s'han reservat 856.982 euros. Hi haurà dues partides més de 200.000 euros cadascuna per a la redacció del projecte de l'edifici de la biblioteca pública i per a adquisició de patrimoni divers; i una altra de 120.000 euros per als treballs d'elaboració del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. També es mantindrà la partida de pressupostos participatius.

Pel que fa a la resta de despeses, es preveu un augment de la partida del servei d'atenció domiciliària (SAD), fins a doblar la prestació que es feia fins ara amb els recursos propis de l'Ajuntament a causa de la manca de subvencions per fer-ho possible. Per altra banda, es mantindran els altres programes de serveis socials i el centre obert de dia, amb un increment de la partida de teleassistència; i finalment, hi haurà un augment de la partida destinada a l'àrea de Via Pública.