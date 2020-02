ADIF promet als alcaldes del Bages les millores pendents en un Pla de Rodalies «real»

Adif ha promès als alcaldes del Bages un Pla de Rodalies que millorarà la competitivitat de la línia. Així ho ha explicat a l'ACN el president del Consell d'Alcaldes del Bages, Eloi Hernàndez, que ha assegurat que, segons les previsions de la ferroviària, el Ministeri de Foment l'hauria d'aprovar abans de l'estiu. Entre les actuacions que inclourà el pla, que comprèn fins al 2028, hi ha la creació d'una via alternativa a Montcada, per on passarien els combois de l'R3 i l'R4, i que en un futur enllaçaria amb l'estació de la Sagrera, escurçant considerablement el temps de trajecte. "Són actuacions que eren una obligació i estarem contents quan veiem que es doten de pressupost i es comencen a executar", afegeix Hernàndez.

Aquest dissabte es compleix un any del xoc de dos trens a Castellgalí, on va morir la maquinista. Feia poc de dos mesos del de Vacarisses, en el que va morir un viatger. Els dos sinistres van sumar 134 ferits. La comissió de seguiment, creada arran dels dos accidents, s'havia de celebrar a l'estiu, però s'ha posposat reiteradament. Finalment els alcaldes s'han reunit, aquest dijous al matí, amb els responsables de Renfe i Adif a Catalunya.



Pla de Rodalies 2019-2020

Els alcaldes bagencs han valorat positivament la trobada, tot recordant, però, que han calgut dues víctimes mortals "perquè s'hagin posat les piles", diu Hernàndez. Un dels acords més important ha estat la presentació, a trets generals del Pla de Rodalies 2019-2020, el qual busca millorar la competitivitat de la línia. La previsió, segons els hi han comunicat, és que estigui aprovat per Foment abans de l'estiu. "Ens hem emplaçat a seure quan tingui finançament perquè ens acabin d'explicar totes les actuacions que hi ha damunt de la taula", afegeix el president del Consell d'Alcaldes.

Entre les actuacions que els hi han avançat hi ha la creació d'un pas elevat a l'estació de Montcada, que suposaria la posada en marxa d'una via alternativa per l'R3 i l'R4. Més endavant aquesta nova via enllaçaria amb la Sagrera, de manera que els combois no haurien de passar pel centre de Barcelona i es reduiria considerablement el temps del trajecte.

Segons Hernàndez, la principal diferència respecte als compromisos presos per Adif i Renfe amb anterioritat és que, com a mínim, hi ha la previsió de "quantificar-los econòmicament" i buscar "el compromís, per part del ministeri, de fer les inversions". "Anteriorment es feia l'anunci i, com no hi havia la dotació, quedava en res", recorda, tot afegint a què tot apunta al fet que aquesta vegada "no serà així".

La R4 és, actualment, remarca Hernàndez, la "primera línia amb nombre de passatges potencials" de Rodalies, ja que afecta a prop de 650.000 habitants. "Ha estat molt abandonada i ens hem de posar al dia a marxes forçades", insisteix, tot subratllant, però, que no hi ha res "a celebrar" quan s'està parlant d'unes inversions "que són una obligació".



Les mesures de seguretat

Els responsables de Renfe i Adif també els hi han explicat que, en matèria de seguretat, està previst adjudicar imminentment la instal·lació del sistema de seguretat ERTMS i la implantació de l'ASFA (Anunci de Senyals i Frenat Automàtic) a l'R4. "Són unes millores que haurien d'estar ja executades però que celebrem que es facin aviat", diu Hernàndez, tot afegint que "això ens permetrà garantir la seguretat, juntament amb les actuacions d'emergència que s'han fet".

Les actuacions d'emergència realitzades han consistit, majoritàriament, en l'estabilització de talussos per evitar esllavissades "Ens han parlat de les que s'han fet, les que es fan i les previstes", explica, tot preveient que la inversió realitzada ha de permetre que la línia tingui "un bon nivell de seguretat".



La inversió realitzada

Entre els nous sistemes ERTMS i l'ASFA, Adif invertirà 117 MEUR a l'R4. Per la seva part, les actuacions d'emergència realitzades en matèria de seguretat -majoritàriament l'estabilització de talussos-, realitzades entre el 2018 i octubre de 2019, han costat 8,3 MEUR. Per la seva part, Renfe ha invertit 9,6 MEUR en el pla d'accessibilitat per millorar les estacions.

Pel que fa a quina serà la inversió en el Pla de Rodalies 2019-2028, Adif no ha posat cap xifra global davant dels alcaldes.