La santjoanenca Maria Antònia Moreno, de 74 anys, reconeix la millora del seu estat físic i emocional arran de les caminades en grup a les quals participa des de l'any passat per l'entorn del municipi. De tarannà molt obert, Moreno, que fa 14 anys que és vídua, va passar una mala temporada durant la qual li va costar sortir de casa i considera que les caminades han estat clau per millorar la seva socialització i tornar a estar activa.



Com valora la seva participació a les caminades en grup?

Molt bé. D'una banda, en la mobilitat notes que estàs millor, i després en la sociabilitat, perquè parles amb els companys i amb altres persones que no són del teu entorn. Penso que tots ens notem millor en les malalties que cadascú tenim.

Quines eren les seves problemàtiques abans de participar en aquest projecte?

Jo tenia molts problemes de mobilitat i ara camino bastant. Al principi em va costar una mica però ara ja està.

No anava a caminar abans d'iniciar-se aquest estudi?

Sempre he caminat una mica, però vaig tenir una mala temporada, amb operacions, i vaig estar asseguda molt temps. Em faltava mobilitat i jo soc molt nerviosa i m'he de moure, i això va alterar tot el meu sistema. Però ara he notat una bona millora.

Una millora física, però també emocional?

Sí, anar a les caminades m'ha aportat una millora emocional i social, perquè m'he socialitzat més amb les persones. Ara, també estic en un grup de playback i fem bolos i tot! Ens vestim d'artistes i això ens dona vida perquè t'obligues a arreglar-te i a socialitzar-te encara més perquè has d'empatitzar amb el públic. També m'ajuda molt viatjar, que també m'agrada.

No es coneixien amb la resta de companys que participen a les caminades?

A Sant Joan ens coneixem gairebé tots i a la majoria sí que els coneixia, però a alguns no. Ara ja ens coneixem i estem al grup molt ben socialitzats.

A banda de millorar la salut, tant a nivell físic com emocional, les caminades els han unit com a grup...

I tant! I el grup està molt unit perquè l'Anna [la doctora que lidera el projecte] és un enllaç molt bo i això és molt important.

Quan li van proposar anar a caminar en grup es pensava que tingués tants beneficis?

Sí, perquè jo sempre he sigut molt oberta, però hi va haver una temporada que em vaig tancar i em va costar sortir i ara m'alegro que s'hagi proposat això. Jo vaig quedar vídua fa 14 anys i em vaig enfonsar i m'ha costat molt sortir-ne, però ho he fet, que és el que importa, i ara toca anar endavant. Els en dono les gràcies.

Per tant, recomanaria anar a caminar en grup?

A tothom!