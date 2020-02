L'obra clau per escurçar el viatge en tren a Barcelona no es farà aquesta dècada

La que ha estat una de les infraestructures més reivindicades des del Bages per escurçar el trajecte en Renfe fins a Barcelona, un túnel que s'hauria d'obrir a Montcada i Reixach, no veurà la llum al llarg de tota aquesta dècada. El ministeri de Foment no la inclourà en el nou pla de Rodalies que fixarà les prioritats a la xarxa fins al 2028 i, per tant, caldrà esperar a, almenys, la propera dècada.

Els ho van posar de manifest representants d'Adif i Renfe a la delegació bagenca que aquest dijous es va desplaçar a Barcelona per conèixer quines són les actuacions fetes i les inversions previstes per a la castigada i envellida línia ferroviària del Bages (la R4), i alhora posar damunt la taula les reivindicacions d'aquest territori en matèria de seguretat i de guany de competitivitat en aquest servei. La importància d'aquest túnel de Montcada que de moment no té horitzó la va posar de manifest el mateix Consell Comarcal fa gairebé quinze anys amb un estudi que analitzava i proposava mesures tècniques per escurçar el temps de trajecte.

En aquest cas concret, el que es proposava era un traçat soterrat d'aproximadament 2,2 quilòmetres de longitud, que començaria (en sentit Barcelona) des de poc abans de l'estació de Montcada i Reixac-Santa Maria i arribaria fins just passada la de Montcada i Reixac bifurcació. Per tant, retallaria trajecte (el traçat que esquivaria té entre 3 i 4 quilòmetres), permetria saltar-se directament tres estacions –les dues abans esmentades i, entremig, la de Montcada i Reixac-Manresa–, retallaria el temps en uns 7 minuts i donaria joc per alternar trens amb parades a les diferents estacions d'aquest traçat amb altres de molt més directes. De moment, però, queda fora de tota previsió.

Per contra, segons va explicar el vicepresident primer del Consell Comarcal del Bages i president del Consell d'Alcaldesses i Alcaldes del Bages, Eloi Hernández, els representants de les empreses públiques ferroviàries sí que van plantejar mesures, entre les previstes de materialitzar en aquests propers anys, que haurien de suposar una reducció del temps de connexió entre el Bages i Barcelona.

D'una banda, la creació d'una via alternativa a doble nivell a Montcada, on coincideixen aquesta línia R4 amb la que ve de la Cerdanya, el Ripollès i Osona (R3) per dotar de més fluïdesa aquesta confluència i evitar esperes dels combois. De l'altra, es proposa repartir per la Sagrera algunes de les línies que actualment passen pel túnel de plaça de Catalunya, de manera que es resti pressió a aquest pas, que es troba al límit de capacitat i que no admet cap increment de velocitat per poder administrar l'entrada i sortida de tots els combois que hi transiten.

Segons Hernández, el compromís d'Adif és que aquestes actuacions formaran part d'un nou Pla de Rodalies pressupostat per al periode 2019-2028, que serà una actualització del que es va aprovar i presentar el 2009, però del que se n'ha acabat executant una ínfima part. El vicepresident primer del Consell del Bages va detallar que el compromís de les dues empreses públiques ferroviàries és que el ministeri de Foment aprovarà aquest pla abans de l'estiu i que se'n farà una presentació detallada a la comarca abans del juny.

Malgrat sigui una actualització d'un pla anterior que pràcticament ha quedat en paper mullat, Eloi Hernández valorava que la principal diferència respecte als compromisos presos per Adif i Renfe amb anterioritat és que, com a mínim, hi ha la previsió de «quantificar-los econòmicament» i buscar «el compromís, per part del ministeri, de fer les inversions». «Anteriorment, es feia l'anunci i, com que no hi havia la dotació, quedava en no res», i hi afegia que «tot apunta que aquesta vegada no serà així».



Mesures de seguretat



En el marc de la reunió celebrada ahir (amb representants tant del Consell com dels Ajuntaments bagencs per on passa la línia) es va requerir a Renfe i Adif una actualització de les actuacions que s'han fet els darrers mesos i les ja compromeses de dur a terme.

El que els van detallar, segons va explicar Eloi Hernández, és que fins ara s'han executat obres de caràcter urgent per millorar la seguretat de talussos i per facilitar el drenatge i evacuació de les aigües en un total de setze punts del tram entre Manresa i Terrassa per valor de 8,1 milions d'euros.

I pel que fa als dispositius de seguretat en el control de la línia que encara s'han de realitzar, se'ls va informar que ja estan en periode de licitació. Es tracta d'una actuació de 117 milions d'euros que consistirà en la implementació dels sistemes de seguretat ERTMS i del BAB (un mecanisme de frenada automàtica) a l'R4. «Són unes millores que haurien d'estar ja executades però que celebrem que es facin aviat», deia Hernàndez, tot afegint que «això ens permetrà garantir la seguretat». Unes actuacions que, segons Adif i Renfe, també haurien de contribuir a augmentar la velocitat dels trens, ja que, a més, es va anunciar l'eliminació de totes les restriccions temporals de velocitat. També l'adquisició de nous trens per fer totes les composicions dobles.

En paral·lel, s'han destinat 9,1 milions d'euros a obres de millora de l'accessibilitat de les estacions de Manresa, Castellbell i el Vilar, Vacarisses i Viladecavalls, entre d'altres, i s'inclourà també Sant Vicenç, actualment en redacció.