Junts per Sallent presenta deu propostes al govern d'ERC per negociar el pressupost

L'habitatge social, la millora i construcció de nous equipaments com la residència, i el desenvolupament industrial, són els principals eixos en què se centren les propostes de Junts per Sallent (JxS), que lidera l'oposició en aquest ajuntament, aportarà a les negociacions del nou pressupost municipal amb el govern d'ERC.

El partit ha elaborat un llistat «en forma de decàleg» perquè sigui recollit pel nou govern republicà, que va rellevar els postconvergents el passat mes de maig, i a qui acusen d'haver-se quedat «estancat en tecnicismes i plans econòmics, venent una imatge negativa de l'estat econòmic de la població, i sense cap mena de pla de futur». JxS acompanya el llistat amb possibles opcions per obtenir el finançament que permeti realitzar-les.

La construcció de la futura residència és una de les principals demandes de JxS. El projecte refet per evitar la zona inundable ja està llest des del setembre passat «però no coneixem la voluntat de l'equip de govern» al respecte, denuncia el partit, i li reclama l'aprovació i la licitació aviat per poder començar les obres aquest 2020.

Els equipaments són un dels grans reclams de JxS més enllà de la residència. El partit també planteja la construcció d'un gimnàs públic (que proposa darrera les pistes de tenis per l'espai d'aparcament); i dues partides per redactar els projectes d'un nou edifici polivalent al carrer Molí (per a l'escola de música, d'adults i la ràdio), i els dels futurs usos de l'edifici del carrer Bisbe Valls, que l'Ajuntament va adquirir fa uns mesos, i que JxS voldria destinar a un centre cívic.

A nivell social, proposa continuar amb una política de renovació d'habitatges buits per a lloguer fins a crear un parc d'habitatge social; i la redacció d'un pla de futur pel casc antic que, entre altres coses, permeti donar sortida a la quantitat d'habitatges buits que hi ha actualment. Al costat de les millores socials, el partit també en proposa d'econòmiques, com ara la redacció d'un projecte decreixement industrial, i una revisió del projecte Turn On per donar feina a gent a l'atur, després que ja s'ha reconstruït la caseta dels Contramestres, en què se centrava fins ara.

JxS també demana continuïtat en els projectes que ja havia planificat en l'anterior mandat, com poden ser les inversions subvencionades i planificades que ja formaven part del pressupost per millorar l'edifici Puig Elias, el camp de futbol, el passatge de les Vinyes, o la casa Torres Amat; com també l'execució de les obres del carrer Estació fins a l'Institut.