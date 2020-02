L'ACA comença a reparar els danys ocasionats per la crescuda del riu a Castellbell

L'Agència Catalana de l'Aigua va començar a treballar ahir en les tasques de restitució dels terrenys i les lleres del Llobregat al seu pas per Castellbell afectades per la crescuda de l'aigua en el marc de la llevantada de fa dues setmanes i del desembassament del pantà de la Baells. Uns terrenys que encara patien les conseqüències dels aiguats de la tardor, si bé en aquella ocasió no van tenir una afectació tan gran.

Les tasques inciades ahir consisteixen a retirar els arbres fets malbé, caiguts, arrencats o morts que encara hi ha a la llera i al llarg del curs del riu.

L'actuació serà més àmplia del que s'havia previst inicialment, segons ha decidit l'ACA després de la visita que va fer la setmana passada a la zona el seu director general, Lluis Ridao. En concret, els treballs aniran a càrrec de l'empresa d'excavacions Barba, i s'actuarà en tota la zona de la Bauma compresa entre el pont i la confluència de la riera de Marà.

Les actuacions pendents reclamades pels veïns de la Bauma, el polígon afectat i l'Ajuntament s'hauran de tramitar a través d'una subvenció que sortirà a partir de l'abril.