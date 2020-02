Maria Balasch i Mariona Homs lideren la nova executiva d'ERC a la Catalunya Central

ERC Catalunya Central ha escollit la nova executiva que liderarà la federació regional durant els propers quatre anys. La nova junta està liderada per la vigatana Maria Balasch, com a presidenta, i la manresana Mariona Homs, com a secretària general, que faran tàndem amb un equip paritari amb membres de totes les comarques que integren la regional: Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès i on també s'ha tingut en compte la singularitat del Lluçanès.

Balasch és actualment regidora i portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Vic i consellera comarcal; mentre que Homs és regidora d'Acció i Inclusió Social a l'Ajuntament de Manresa. En les seves intervencions, van destacar la «il·lusió i respecte amb majúscules per encarar aquest projecte de futur» i van explicar que «volem que la Catalunya Central sigui més que una situació geogràfica i que esdevingui un territori ple de complicitats teixides entre tots i totes. Volem fer-ho amb ganes de fer una política diferent, una política transversal on les persones estiguin al centre, i volem comptar amb tothom per portar a terme estratègies i accions que han de posicionar la Catalunya Central a l'agenda del país».

La trobada va comptar també amb les intervencions de la secretària general d'ERC, Marta Rovira -per videoconferència des de Suïssa-, i de la portaveu nacional, Marta Vilalta. Ambdues van agrair el pas endavant i el compromís del nou equip, alhora que es van posar a disposició per a treballar plegats. També van adreçar unes paraules d'agraïment per al president sortint, el santvicentí Lluís Oliveras, i a tot el seu equip, per la feina feta durant tots aquests anys.

La composició de la nova Executiva Regional és la següent: Maria Balasch (Vic), Presidència; Mariona Homs (Manresa), Secretaria general; Roser Montané (Roda de Ter), secretaria d'Organització; Sílvia Mur (Moià), secretaria d'Imatge i Comunicació; Isaac Lozano (Cercs), secretaria de Política Municipal; Roger Corominas (Roda de Ter), secretaria d'Administració i Finances; Núria Cañellas (Talamanca), secretaria de les Dones; Agustí Lleyda (Santpedor), secretaria de Polítiques Sectorials; Montse Barniol (Alpens), secretaria de Món Rural; Josep Subirana (Avià), secretaria de Transició Ecològica; Joan Hernàndez (Cardona), secretaria de Ciutadania i Militància; Eudald Sellarès (Manlleu), secretaria de Comerç, Economia Social i Solidària; i tres vocalies: Alba Camps (Puig-Reig); Sara Alarcón (Solsona); i Xavier Castellana (Freixinet de Riner).