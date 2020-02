Fem Poble reclama un pressupost per Sallent que impulsi les polítiques socials i d'habitatge

La candidatura Fem Poble, a l'oposició a l'Ajuntament de Sallent, aposta perquè el nou pressupost municipal que haurà d'aprovar el consistori on ERC té majoria absoluta, posi èmfasi en les polítiques socials i d'habitatge. Així ho ha exposat la formació municipalista en una trobada participativa oberta als veïns, i en què ha detectat un gruix de 150.000 euros «que es podrien redistribuir i destinar a polítiques d'habitatge sense fer grans canvis». El partit entén que aquest àmbit «és el gran oblidat» del pressupost de l'Ajuntament de Sallent.

Més enllà d'això, Fem Poble també considera prioritària la construcció de la residència, i en aquest sentit, lamenta que fins ara «només s'ha pressupostat un estudi de 15.000 euros». Marta Busquets, regidora de Fem Poble, constata cinc línies bàsiques per tirar endavant definitivament aquest projecte, i que passen perquè tingui un cost raonable, que es construeixi en un lloc segur (l'anterior govern emplaça la residència a l'àmbit de la Fàbrica Vella), que el projecte s'adapti a les necessitats dels sallentins, que la gestió sigui 100% pública i que els tràmits s'iniciïn de manera ràpida.

En la línia de la gestió, Fem Poble lamenta la línia d'externalitzacions de serveis engegada per l'actual equip de govern, en referència, per exemple, al traspàs del casal d'estiu a una empresa privada o l'anunci de gestió del nou contracte de recollida d'escombraries externament. El regidor Guillem Cabra considera que «ara teníem l'oportunitat d'avançar en la municipalització de serveis, i anem en el sentit contrari».

Eliminar sobresous

La candidatura municipalista denuncia que en aquests moments la meitat de les despeses del pressupost es destinen als salaris dels treballadors municipals i que un gran gruix del total correspon a les despeses generals fixes. En aquest sentit, entén que «queda poc marge de maniobra per promoure les polítiques que necessita Sallent».

Per generar estalvi, Fem Poble proposa reajustar els sous i i eliminar els sobresous que diu que cobra l'equip de govern. A més, aposta per apujar el tipus impositiu a grans empreses i entitats financeres, reajustar petites despeses i concebre esdeveniments com la Festa Major, com un espai on es poden generar també ingressos per l'Ajuntament.

Altres projectes que Fem Poble considera que cal impulsar estarien en els àmbits del feminisme, la participació, el comerç i l'impuls de la Festa de les Enramades.