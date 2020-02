Sant Salvador vota a partir d'aquest dissabte si vol càmeres de vigilància

Els veïns majors de 18 anys empadronats a Sant Salvador de Guardiola podran votar a partir d'aquest dissabte i fins divendres vinent, 14 de febrer, si aproven o no la instal·lació de càmeres de videovigilància i lectores de matrícules de vehicles als principals accessos als nuclis urbans del municipi.

La proposta d'instal·lar aquests aparells sorgeix pel temor que hi ha entre veïns del poble davant les onades de robatoris que tot sovint hi ha al municipi. Tanmateix, l'equip de govern no vol tirar pel dret, i ha considerat la necessitat de fer un sondeig entre la població, tenint en compte que hi ha veïns que sol·liciten aquestes càmeres, però n'hi ha d'altres que no hi estarien d'acord per considerar que aquesta mesura atempta contra el dret d'imatge, segons ha explicat en diverses ocasions l'alcaldessa de Sant Salvador, Georgina Mercadal. S'han fet algunes jornades informatives prèvies amb agents dels Mossos que han explicat als veïns els pros i contres de la instal·lació d'aqusts aparells.

La decisió, doncs, tindrà en compte els resultats del procés participatiu, que l'Ajuntament allargarà durant tota una setmana amb una urna per votar. Aquest dissabte estarà instal·lada de 9 del matí a 2 del migdia al local del carrer de la Creu (davant la Caixa), i diumenge s'ubicarà a la plaça del Pi del Calvet, també de 9 a 2.

A partir de dilluns, i fins divendres, tots els veïns que ho vulguin i que encara no hagin votat ho podran fer presencialment a l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola en horari d'obertura de les oficines.

Onades periòdiques

En els darrers mesos, Sant Salvador de Guardiola ha patit diverses onades de robatoris que s'han anat succeint de forma periòdica.

El darrer episodi va ser el desembre passat, amb almenys quatre robatoris consumats i dos intents en quinze dies. L'estiu passat, durant la festa major també es van produir robatoris en domicilis, que se sumaven a dues onades prèvies, una el març, i una altra entre desembre i gener del 2018, amb onze robatoris en sis setmanes. L'Ajuntament compta des de fa unes setmanes amb un nou vigilant.