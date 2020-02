Absolts vuit acusats per treure un cartell independentista de l'Ajuntament de Navàs

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció 6 de Manresa (Barcelona) ha absolt a vuit persones que van treure una pancarta de l'Ajuntament de Navàs (Barcelona) en la qual posava 'Poble antifeixista' al costat d'una bandera estelada.

En una sentència a la qual ha tingut accés Europa Press, el jutge considera provat que al setembre de 2019 aquestes vuit persones "mitjançant uns pals telescòpics, van arrencar i van baixar una pancarta que es trobava enganxada al balcó de l'Ajuntament de Navàs" (Barcelona) per a lliurar-la a agents de la Policia Local.

La Fiscalia i l'acusació particular van sol·licitar en el judici una condemna per un suposat delicte de furt, mentre que la defensa dels acusats, exercida per l'advocada Ambar Lladre de Guevara del Bufet Fuster-Fabra, va demanar l'absolució.

El jutge ha rebutjat que es cometés el furt perquè "els denunciats no pretenien més que treure el cartell" i no pas "fer-se amb ell", per la qual cosa la seva conducta no va tenir una fi lucrativa.El jutge ha afegit que els fets no són furt i que, "encara que podria haver estat" un altre tipus penal, cap acusació es va formular invocant l'existència d'una altra infracció.