L'oposició de Sallent coincideix a reclamar habitatge social i la residència en els nous comptes

Impulsar noves polítiques socials i d'habitatge i construir l'esperada nova residència són els principals eixos coincidents que reclamen els dos partits de l'oposició a Sallent, Junts per Sallent i Fem Poble, de cara als pressupostos que preveu aprovar properament el consistori, on ERC governa amb majoria absoluta.

Pel que fa a la residència, JxS defensa el projecte que ja va refer mentre governava en l'anterior mandat per evitar la zona inundable, i que ja està llest des del setembre passat, «però no coneixem la voluntat de l'equip de govern» sobre això, denuncia el partit, i li reclama l'aprovació i la licitació aviat per poder començar les obres aquest 2020. Fem Poble, que ha exposat les seves línies bàsiques en un acte obert, també veu prioritària la construcció de la residència, i defensa «cinc línies bàsiques» per tirar endavant el projecte: que tingui un cost raonable, que es construeixi en un lloc segur, que s'adapti a les necessitats dels sallentins, que la gestió sigui 100% pública i que els tràmits s'iniciïn de manera ràpida.

L'altre gran repte que reclamen totes dues formacions és l'accent en les polítiques socials i d'habitatge. En aquest sentit, Fem Poble ha detectat un gruix de 150.000 euros «que es podrien redistribuir i destinar a polítiques d'habitatge sense fer grans canvis», apunta la formació. Per la seva banda, JxS proposa una política de renovació d'habitatges buits per a lloguer fins a crear un parc d'habitatge social; i la redacció d'un pla de futur per al nucli antic que, entre altres coses, permeti donar sortida a la quantitat d'habitatges buits que hi ha actualment.



Equipaments i feina

L'oposició apunta altres propostes d'actuació, que Fem Poble inclou dins els àmbits del feminisme, la participació, el comerç i l'impuls de la Festa de les Enramades.

JxS fa una llista més exhaustiva, de fins a deu propostes (incloses les ja esmentades). En aquest sentit, planteja la construcció d'un gimnàs públic darrere les pistes de tennis; i dues partides per redactar els projectes d'un nou edifici polivalent al carrer Molí (per a l'escola de música, d'adults i la ràdio), i els dels futurs usos de l'edifici del carrer Bisbe Valls, que l'Ajuntament va adquirir fa uns mesos. També en proposa d'econòmiques, com ara la redacció d'un projecte de creixement industrial, i una revisió del projecte Turn On per donar feina a gent a l'atur, demana continuïtat en els projectes que ja havia planificat en l'anterior mandat, com la millora de l'edifici Puig Elias, el camp de futbol, el passatge de les Vi-nyes i la casa Torres Amat, i l'execució de les obres del carrer Estació fins a l'institut.



Eliminar sobresous

Per generar estalvi, Fem Poble proposa reajustar els sous i i eliminar els sobresous que diu que cobra l'equip de govern. A més, aposta per apujar el tipus impositiu a grans empreses i entitats financeres, reajustar petites despeses i concebre esdeveniments com la festa major com un espai on es poden generar ingressos.

La formació lamenta la línia d'externalitzacions que diu que ha engegat l'equip de govern.