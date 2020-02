Navàs enllesteix la transformació del Casal Sant Genís en un espai polivalent

Navàs ja té pràcticament enllestida la reforma del Casal Sant Genís, uns treballs que han dignificat i convertit l'equipament municipal en un espai polivalent. Durant els darrers mesos s'ha fet una rehabilitació integral de l'interior de l'edifici i s'hi ha instal·lat un sistema de grades retràctils, que permetrà diversificar els usos de l'històric espai cultural. La nova sala es preveu inaugurar oficialment demà a la tarda amb la primera actuació del Cicle de Concerts d'Hivern de Navàs.

Els treballs al Casal Sant Genís han suposat una rehabilitació completa, que n'ha canviat i modernitzat l'aspecte interior. La transformació ha començat ja des del mateix vestíbul, que s'ha reformat de tal manera que quan s'arriba dona sensació «que entres en un món oníric», explica el regidor de Cultura, Genís Rovira. La intervenció més gran, però, s'ha fet a la sala principal amb un anivellament de la platea on s'han instal·lat unes grades retràctils, amb 234 butaques. També s'ha renovat tot el sostre, s'ha insonoritzat sala i s'ha instal·lat una nova climatització i il·luminació.

L'escenari ha canviat el seu aspecte, amb un terra de fusta i cortines noves. D'altra banda, s'han remodelat els lavabos i els camerinos, que ara disposen de climatització. El cost dels treballs de rehabilitació de tot l'interior de casal ha superat els 500.000 euros i es deixen per una segona fase aspectes tècnics com una nova taula de so i llums.



Una programació estable

L'Ajuntament de Navàs va comprar l'edifici, que tenia llogat a la parròquia, l'agost del 2018 per un import de 300.000 euros, que es van pagant de forma fraccionada i sense interessos fins a l'any 2026. El fet de tenir el local en propietat en unes millors condicions permetrà ara a la regidoria de Cultura accedir a subvencions i entrar a formar part de la Xarxa d'Equipaments Escènics Municipals, cosa que facilitarà l'organització d'espectacles. En aquest sentit, Rovira ha manifestat la intenció del govern de poder fer «una programació més o menys estable» amb muntatges de qualitat i amb una clara «aposta per la programació familiar».

A banda dels espectacles que s'hi puguin organitzar, el Casal Sant Genís és un espai que utilitza el teixit social, cultural i educatiu de la població, que a partir d'ara ho podrà fer amb unes millors condicions. A més, amb la incorporació de les grades retràctils «hem guanyat una sala polivalent que ara no la teníem i això ens permetrà fer-hi un altre tipus d'activitats com ara balls i concerts», assegura el regidor de Cultura.