El PDeCAT del Bages fa avui una jornada de treball sobre l'estat de les infraestructures

El Partit Demòcrata (PDeCAT) del Bages organitza avui una jornada de treball sobre les infraestructures a la comarca amb la participació d'Isidre Gavín, secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat. Serà una jornada oberta a tots els associats, simpatitzants i, especialment, càrrecs electes de la comarca. Fonts de la formació assenyalen que la jornada respon al fet que les infraestructures «són una de les qüestions cabdals que més preocupen a la població bagenca, i per això, des de la formació a la comarca es vol compartir i posar sobre la taula els dèficits més rellevants, tant de les xarxes viàries com ferroviàries en la seva connexió amb l'àrea metropolitana». La situació de la C-16, la C-55, Renfe o els FGC seran alguns dels temes a tractar, incidint en les mesures necessàries per millorar-los. La trobada tindrà lloc de 9 a 11 del matí a la seu comarcal del partit. També hi serà David Saldoni, director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya.